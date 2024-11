Milan, non c’è pace: salta la Juventus, nuova tegola

Un giocatore rossonero continua ad avere dei problemi fisici: probabile la sua assenza anche nel big match in programma a San Siro.

Prima della sosta nazionali il Milan ha raccolto una nuova delusione in campionato, il pareggio 3-3 sul campo del Cagliari. Dopo la fantastica vittoria contro il Real Madrid in Champions League, non è stato in grado di avere continuità e di imporsi anche nella successiva partita, sulla carta molto più agevole ma che ha rischiato anche di perdere. Conclusa questa pausa ci sarà la Juventus da affrontare a San Siro e sarà un test molto importante.

La squadra di Paulo Fonseca ha una partita in meno delle rivali, non avendo giocato a Bologna, però ha già accumulato 8 punti di distacco dal Napoli capolista. La Juve è sesta, a +6. Il big match contro i bianconeri può essere già fondamentale per corsa Scudetto rossonera, una sconfitta e l’ulteriore perdita di punti potrebbe avere dei contraccolpi. Vero che la Seria A sarebbe comunque ancora lunga e che con tante gare da disputare forse sarebbe presto per le sentenze, però recuperare sarebbe difficile se davanti dovessero continuare ad avere il ritmo visto finora. Se non sarà una finale, sarà comunque una sfida che il Diavolo non può permettersi di fallire.

Verso Milan-Juventus: probabile assenza nei rossoneri

A Fonseca avrebbe fatto comodo avere più giocatori possibili a Milanello durante la sosta, però diversi sono stati chiamati dalle nazionali e dunque deve lavorare con chi c’è, in attesa dei vari rientri della prossima settimana. L’auspicio è quello di non avere brutte notizie, tradotto: infortuni.

Il Milan da diverse settimane sta facendo a meno di Luka Jovic, che è alle prese con dei problemi di pubalgia che gli impediscono di essere a disposizione. La cosa strana è che l’ex di Real Madrid e Fiorentina è stato comunque convocato dalla Serbia, dove lo staff medico ha confermato il tipo di infortunio e quindi non può essere impiegato neanche dalla sua nazionale. Come spiegato da La Gazzetta dello Sport, il giocatore è rimasto comunque a Belgrado per lavorare seguito da uno specialista. Ovviamente, tutto in accordo con il Milan.

Jovic presto tornerà a Milano, però sembra improbabile un suo recupero per la partita contro la Juventus. Salvo sorprese, non dovrebbe rientrare nella lista dei convocati. La pubalgia è un problema molto fastidioso e con tempi di recupero che non sempre è facile definire. L’attaccante serbo non vede l’ora di tornare a disposizione di Fonseca per provare a dare un contributo alla squadra, ma è probabile che nel mercato invernale cambi maglia. È chiuso da Alvaro Morata e Tammy Abraham, inoltre c’è il giovanissimo Francesco Camarda che gode di grande considerazione a Milanello. La cosa migliore per lui è andarsene. Si è parlato del Galatasaray e anche del Torino come possibili destinazioni. Certamente ne emergeranno altre.