Milan, prestito con diritto di riscatto a 12 milioni: arriva l’ex Inter

Il Milan ha individuato il possibile colpo di mercato in vista della sessione di mercato invernale. I rossoneri sono pronti a chiudere l’affare sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Zlatan Ibrahimovic è al lavoro insieme a Geoffrey Moncada ed il resto della squadra mercato del Milan per trovare i rinforzi da regalare a Paulo Fonseca in vista della seconda parte di campionato.

Le necessità di mercato del Milan sono ben chiare con i rossoneri che dovranno trovare un nuovo centrocampista che possa prendere il posto di Ismael Bennacer che dovrà restare fuori fino a tutto febbraio. Il club ha paura che per un recupero pieno del centrocampista debba servire maggiore tempo e vuole mettere a disposizione del tecnico portoghese un centrocampista che sappia coniugare al meglio sia la fase difensiva che quella offensiva. L’intenzione del Milan è quella di portare in rossonero un ex giocatore dell’Inter che potrebbe così fare ritorno in Italia.

Calciomercato Milan, occhi su un giocatore ex Inter per gennaio

Uno dei nomi più caldi in sede di mercato per il Milan è quello di Cesare Casadei, centrocampista del Chelsea che sta facendo fatica a trovare spazio alla corte di Enzo Maresca a Londra. Quando chiamato in causa con la nazionale under 21 il centrocampista ha sempre fatto molto bene trovando anche la rete nella partita contro il Francia.

Passato al Chelsea nell’estate del 2022 per una somma intorno ai 15 milioni di euro più 5 di bonus, Cesare Casadei non è riuscito a dimostrare il suo valore con la maglia dei Blues, andando in prestito dapprima al Reading e poi al Leicester. In una recente intervista, durante la quale ha confessato di tifare Milan da bambino, il giocatore ha affermato di non voler cambiare di nuovo club in prestito.

Se entro gennaio non dovesse trovare maggiore spazio alla corte di Maresca però, il classe 2003 potrebbe aprire le porte ad un nuovo cambiamento di maglia a titolo temporaneo, soprattutto se a chiamare dovesse essere un club come il Milan. L’idea dei rossoneri è quella di valutare il giocatore nei 6 mesi di prestito per poi decidere se riscattarlo o meno sulla base di 12 milioni di euro.

Un affare che potrebbe accontentare anche il Chelsea, desideroso di sfoltire l’organico a disposizione di Enzo Maresca, avendo ancora tantissimi calciatori in giro per l’Europa in prestito. Per Casadei potrebbero così aprirsi le porte di un ritorno in Italia con il Milan che gli darebbe l’opportunità di giocare anche la Champions League.