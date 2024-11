Milan, rinforzo italiano a gennaio: possibile affare in prestito

Il club rossonero pensa a un giocatore della Serie A per migliorare la squadra nel calciomercato invernale: potrebbe arrivare a condizioni favorevoli.

L’inizio di stagione della squadra di Paulo Fonseca ha evidenziato delle lacune, non solo sul piano del gioco e dell’attenzione in fase difensiva, ma anche in termini di alternative in alcuni ruoli. I tifosi si aspettano che la dirigenza intervenga a gennaio.

In questi giorni si parla soprattutto del possibile acquisto di un centrocampista. Anche se a inizio 2025 ci sarà il ritorno di Ismael Bennacer, il reparto va comunque migliorato. Negli ultimi giorni si è parlato soprattutto di Morten Frendrup del Genoa e di Reda Belahyane dell’Hellas Verona come obiettivi in cima alla lista del Milan. Il secondo, avendo un costo di circa 10 milioni di euro ed essendo inseribile nella lista Under 22, sembra in pole position.

Calciomercato Milan, colpo in Serie A: le ultime notizie

C’è un altro ruolo nel quale il Diavolo potrebbe intervenire pescando sempre nel campionato italiano: quello di terzino sinistro. Un vice Theo Hernandez serve, non c’è un altro laterale difensivo mancino nella squadra. Finora Fonseca lì ha adattato Filippo Terracciano, che predilige giocare a destra. Sarebbe meglio trovare una soluzione nella finestra invernale del calciomercato.

Un profilo che sembra essere presente nella lista di Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic è Fabiano Parisi, che alla Fiorentina ha trovato spazio solo in Conference League. In Serie A ha messo assieme 5 presenze, 1 da titolare, e un totale di 153 minuti in campo. Raffaele Palladino ha in Robin Gosens il titolare e Cristiano Biraghi sembra essere la seconda sulla corsia sinistra. Il 24enne avellinese non è un intoccabile e quindi non si può escludere un trasferimento a gennaio.

Il Milan potrebbe farsi avanti se da Firenze dovesse esserci l’apertura a una cessione in prestito con diritto di riscatto, formula ideale per la società rossonera. I rapporti tra le parti sono buoni, in estate la Fiorentina ha preso Yacine Adli in prestito oneroso con diritto di riscatto e ci sono buone possibilità che lo compri a titolo definitivo a fine stagione, se il suo rendimento dovesse continuare ad essere positivo.

Parisi era finito nel mirino del Milan già quando giocava nell’Empoli, però poi fu il club toscano a investire 10 milioni di euro per assicurarsi il cartellino nel luglio 2023. Vedremo se il 24enne campano sarà destinato ad approdare a Milano a gennaio. Negli ultimi giorni si è interessato anche il Fenerbahce di José Mourinho.