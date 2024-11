Non solo Adli: il Milan incassa dai prestiti, tesoretto per il bomber

Il Milan è pronto ad incassare dai prestiti. Sono tanti i soldi che il Diavolo è destinato a percepire dalla cessione definitiva dei suoi giocatori

Sarà un 2025 caldo per il Milan, che dovrà riuscire a centrare la qualificazione in Champions League per continuare a programmare il futuro con serenità .

Queste saranno le settimane dei rinnovi, con Matteo Gabbia e Mike Maignan che sono pronti a mettere nero su bianco. Poi inevitabilmente toccherà a Theo Hernandez, ma anche a Tijjani Reijnders. Il Milan, dunque, riparte dai suoi campioni, che verranno blindati, prima di pensare ai rinforzi. Gennaio sarà il mese del colpo a centrocampo. Serve un vice Fofana e i nomi di Frendrup, Bondo e Belahyane sono quelli più caldi. Il Diavolo è pronto a regalarsi anche un vide Theo Hernandez. Per quanto riguarda il grande colpo in attacco, che i tifosi ormai aspettano da anni, servirà , invece, attendere l’estate, quando il Milan si ritroverà tra le mani un tesoretto davvero importante. Sono diversi, infatti, i calciatori pronti a salutare definitivamente il Diavolo, dopo aver lasciato Milanello in prestito nel corso dell’ultima estate.

Milan, più di 50 milioni dai prestiti: il punto della situazione

A febbraio il Milan avrà la certezza di incassare i venti milioni di Charles De Ketelaere. Il suo riscatto da parte dell’Atalanta è una formalità e sarà automatico una volta conquistato il primo punto.

Oltre al belga, però, va verso il riscatto anche Yacine Adli, per il quale la Fiorentina è pronta a versare nelle casse del Diavolo una decina di milioni. Saranno circa il doppio, invece, quelli che la Juventus darà al Milan per Pierre Kalulu. Una mancata permanenza a Torino del francese vista la stagione fin qui da protagonista in bianconero sarebbe davvero clamorosa. Il Milan poi è pronto ad incassare un milioni da Vasquez.

E’ facile pensare, dunque, che saranno più di una cinquantina i milioni che il club rossonero è pronto a mettere in saccoccia. Sono complicati e lontani, al momento, gli altri riscatti: Saelemaekers, per il quale non è stato fissato alcun prezzo, rientrerà adesso dall’infortunio, che gli ha fatto saltare tutta l’inizio di stagione. Anche Pobega ha dovuto fare i conti con diversi problemi al Bologna e Colombo non sta più incidendo come prima ad Empoli. E poi c’è Romero che difficilmente resterà in Spagna. Per ultimo andrà capito cosa succederà con Daniel Maldini: saranno 12 o 15 i milioni che il Milan incasserà o lo riprenderà per 6 milioni?