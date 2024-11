Riscatto più vicino, il Milan può esultare: tesoretto in arrivo

Sembra essere sempre più vicino il riscatto del cartellino di un calciatore di proprietà del Milan con i rossoneri che potranno mettere da parte un importante tesoretto in sede di mercato.

Complice la sosta per le partite delle nazionali, diversi club stanno iniziando a programmare le prossime mosse in sede di mercato con il Milan deciso a lavorare sia in entrata che in uscita.

Arrivano buone notizie in casa rossonera con il club che potrebbe fare affidamento su un importante tesoretto dato il fatto che il riscatto del cartellino di un giocatore di proprietà del Milan sta per essere riscattato da un’altra società. Denaro che permetterà a Moncada ed alla sua squadra mercato di lavorare in entrata con un’importante somma di denaro in più. Un affare che verrà ufficializzato solo al termine della stagione in corso ma che sembra avere ottime probabilità di riuscita.

Milan, buone notizie dal mercato: in arrivo un’importante somma di denaro

Il Bologna sembra essere sempre più convinto di riscattare il cartellino di Tommaso Pobega al termine del campionato in corso. Dopo una prima parte di stagione durante la quale ha dovuto fare i conti con un lungo infortunio, il centrocampista si sta inserendo al meglio nei meccanismi della squadra di Vincenzo Italiano.

Tommaso Pobega ha giocato un’ottima partita sul campo della Roma, una sfida vinta dai rossoblu che ha sistemato una classifica che si stava facendo complicata per gli emiliani, tornati ora in piena lotta per un posto in Europa. Il classe 1999 è un pallino di Vincenzo Italiano che lo ha avuto a disposizione durante la sua esperienza allo Spezia, riuscendo a sfruttare al meglio anche le sue caratteristiche realizzative.

Il centrocampista è passato al Bologna durante le ultime ore del mercato estivo con i due club che hanno trovato l’intesa sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Un affare che è andato a sottolineare come ci siano ottimi rapporti tra le due società che già lo scorso anno aveva concluso positivamente l’operazione relativa al passaggio di Alexis Saelemaekers in rossoblu, successivamente non riscattato dai felsinei.

Il Milan potrà quindi fare affidamento sui 10 milioni di euro pattuiti per il riscatto del cartellino con il Bologna che sembra avere tutta l’intenzione di puntare ancora sull’ex Torino in futuro. Il trasferimento a titolo definitivo di Pobega sotto le due Torri potrebbe anche aprire la possibilità di una trattativa relativa all’arrivo di Lewis Ferguson in rossonero. Lo scozzese piace da tempo al Milan che sembra intenzionato a fare un tentativo in vista del prossimo giugno.