Se ne va in Ligue 1, prima cessione del Milan ad un passo

Obiettivo sfoltire la rosa da parte del Milan che ha già individuato quella che sarà la sua prima cessione di gennaio.

Gennaio rappresenterà uno spartiacque importante per il Milan che a questo punto della stagione non può che provare un pizzico di delusione per come stanno andando le cose. Alla sosta i rossoneri si trovano fuori dal gruppone delle squadre in testa e questo è un dispiacere per il club che, però, rispetto alle rivali ha una partita da dover ancora recuperare.

Quella contro il Bologna slittata a causa del maltempo e non ancora calendarizzata. Gli impegni sono tanti e molto probabilmente la sfida del Dall’Ara si giocherà a campionato concluso, o quasi. Intanto tutto ciò che può fare il club di Paulo Fonseca è correre ai ripari e sistemare alcuni questioni di spogliatoio: cessione in vista da parte della società che è pronta a spedire uno dei suoi ultimi investimenti direttamente in Francia.

Nel 2021 è arrivato in Italia senza mai diventare quel protagonista che in molti, lui compreso, speravano che fosse. Colpa anche di una zona di campo che sembra a dir poco blindata. Oggi non solo non è più un protagonista del club ma sta anche facendo grande fatica a ritagliarsi un ruolo in prima squadra.

Milan, addio a gennaio: se ne va gratis

La Serie C vissuta con il Milan Futuro comincia ad andare stretta a Fodé Ballo-Touré che a questo punto se vuole riprendere in mano la propria carriera dovrà trovare una nuova sistemazione altrove. Ad oggi lo scenario più plausibile è quello di un ritorno in Ligue 1. Addio anticipato da parte di quello che doveva essere il sostituto di Theo Hernandez, diventato un esubero in piena regola.

Nel 2021 il Milan ha acquistato il cartellino del classe 1997 per 6 milioni di euro ma con il tempo si è trasformato in un oggetto misterioso. Al punto che ora il Diavolo è pronto ad anticipargli lo svincolo: il contratto del terzino sinistro senegalese scadrà al termine della stagione ma la rescissione avverrà molto probabilmente già tra poche settimane.

A gennaio, infatti, il club lo metterà alla porta. A quel punto Ballo-Touré sarà libero di trovare una nuova squadra. In Francia è cresciuto nelle giovanili del Paris Saint Germain prima di trasferirsi al Lille. Due stagioni e poi altra cessione per lui che è passato al Monaco, nel 2019, per ben 11 milioni di euro.