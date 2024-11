Tomori via, al Milan un nuovo difensore

Fikayo Tomori potrebbe lasciare il Milan nel corso del 2025. Il centrale si gioca tanto nelle prossime partite: c’è già il nome del sostituto

E’ arrivato il momento della verità. Le prossime partite ci diranno chi saranno i titolari in difesa del Milan di Paulo Fonseca. Il tecnici portoghese appare intenzionato a far ruotare i propri centrali, ma le partite più importanti, faranno capire che è davvero in prima linea.

Il Diavolo in settimana è pronto a recuperare Matteo Gabbia. L’italiano prima dell’infortunio aveva scalato le gerarchie, diventando di fatto il vero insostituibile. Con il suo stop, a guadagnare terreno è stato sicuramente Malick Thiaw, che si è comportato meglio di chiunque. Fikayo Tomori, a parte il match di Madrid, non ha convinto in pieno, ma l’ultima scelta ad oggi è certamente Pavlovic.

La nuova coppia di Paulo Fonseca per le prossime partite decisive potrebbe dunque essere quella formata dal centrale tedesco e da quello italiano, con l’inglese chiamato a recuperare. L’ex Chelsea, però, deve iniziare ad alzare l’asticella e tornare quello ammirato nell’anno dello Scudetto. Ormai sono troppi gli alti e i bassi e il Milan sta iniziando a pensare di potersene liberare. Serve chiaramente un’offerta da almeno 25/30 milioni di euro. Un’offerta che potrebbe arrivare dalla Premier League. D’altronde i club interessati al giocatore non mancano: attenzione così soprattutto al Newcastle.

Milan, da Londra il sostituto di Tomori: sfida alle italiane per Kiwior

E’ evidente che un’eventuale cessione di Fikayo Tomori, riaprirebbe il mercato in entrata per quanto riguarda i centrali di difesa e in questi giorni c’è un profilo che è tornato di moda.

Da Londra, infatti, c’è sempre più l’idea da parte dell’Arsenal di privarsi di Kiwior. Il calciatore polacco, che ha giocato in Serie A con la maglia dello Spezia, è da tempo sul taccuino del Milan, ma piace anche a Inter e soprattutto Juventus. L’addio di Tomori, sul quale c’è anche il club bianconero, potrebbe spalancare le porte a Kiwior. Attenzione, dunque, ai possibili intrecci, che coinvolgono la Premier, la squadra rossonera e la Vecchia Signora. Non si può escludere, inoltre, che sia proprio l’Arsenal, alla fine, ad accogliere Tomori, che piace da diverso tempo. La situazione va dunque monitorata per bene: il 2025 è pronto a scaldarsi, sia in entrata che in uscita.