25 milioni in cassa, addio Milan ed i rossoneri sorridono

Il club rossonero potrebbe incassare oltre 20 milioni nel 2025: ecco chi può partire a titolo definitivo.

Ci sono dei giocatori che hanno lasciato il Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto e a fine stagione sapremo se verranno riscattati o meno. Alcuni stanno facendo bene e la sensazione è che la cessione definitiva si potrà concretizzare.

Uno che sta brillando è sicuramente Yacine Adli, che alla Fiorentina si è rilanciato dopo gli alti e bassi avuti a Milano. Con Raffaele Palladino ha trovato una buona intesa, l’allenatore viola sta riuscendo a sfruttarne bene il potenziale. Il centrocampista francese si sente al centro del progetto e questo lo dovrebbe aiutare ad aumentare progressivamente il livello delle sue prestazioni.

Finora ha totalizzato 13 presenze, 2 gol e 3 assist. Uno dei gol lo ha realizzato proprio al Milan nella sfida di campionato giocata a Firenze. Il club toscano è contento del suo rendimento e potrebbe pensare di investire i 10 milioni di euro fissati per il diritto di riscatto. Ad oggi, sembra un buon affare. Ovviamente, la scelta definitiva della Fiorentina avverrà più avanti.

Milan, Adli e non solo: chi può essere riscattato

Oltre ad Adli, un altro giocatore rossonero che ha fatto parlare di sé è Pierre Kalulu, prestato alla Juventus. Vero che contro Stoccarda, Inter e Lille magari ha commesso degli errori, ma nelle altre partite le sue prestazioni sono state decisamente buone. Thiago Motta è molto contento di lui e anche i tifosi bianconeri hanno speso commenti positivi nei suoi confronti, “ringraziando” il Milan per aver ceduto a condizioni molto favorevoli un difensore così valido.

La Juve ha prelevato Kalulu spendendo 3,3 milioni per il prestito oneroso, il diritto di riscatto è fissato a 14 milioni e sono previsti anche ulteriori 3 milioni di bonus. Se il rendimento dell’ex Lione dovesse convincere, il club bianconero non esiterà a fare un investimento sul cartellino. A 14 milioni sarebbe un vero affare. Qualcuno in casa Milan potrebbe avere dei rimpianti, anche se in termini di bilancio il club metterebbe comunque a segno una discreta plusvalenza, avendo ingaggiato Pierre a “parametro zero” nell’estate 2020.

Tra Adli e Kalulu circa 24 milioni fissi, dunque. E si può toccare quota 25 con il probabile riscatto di Devis Vasquez da parte dell’Empoli. Alla società toscana basta un milione per assicurarsi a titolo definitivo il portiere nato a Barranquilla, autore di un buon inizio di stagione.