60 milioni non bastano: il Milan si tiene stretto il suo campione

Nonostante le indiscrezioni, il Milan non ha intenzione di cedere il suo campione: non bastano i 60 milioni di cui si parla

I primi tre mesi della nuova stagione del Milan ci hanno già detto tante cose. Il passaggio da Pioli a Fonseca non è stato ancora del tutto assorbito ma le ultime partite hanno dimostrato chiaramente che sono stati fatti dei passi avanti dal punto di vista del gioco. Le prestazioni però restano altalenanti e questo è un problema da risolvere ma la strada è quella giusta, la società e i tifosi si aspettano un cambio di rotta fin dal rientro dalla sosta.

Parlando invece di singoli, c’è chi da inizio stagione è riuscito a tenere sempre alto il suo rendimento. Tijjani Reijnders è fra questi, tanto che la proprietà sta avanzando i colloqui per il rinnovo – nonostante sia arrivato da poco più di un anno. Ma ce n’è un altro che sta riuscendo a fare addirittura meglio: lo dicono anche i numeri dei gol e degli assist. Stiamo parlando di Christian Pulisic, anche lui come Reijnders arrivato da poco più di un anno. Nella sua prima stagione ha fatto benissimo nonostante un sistema di gioco, quello di Pioli, che non valorizzava a pieno le sue caratteristiche. Ora con Fonseca è più al centro e i risultati si vedono, perché oltre alle statistiche c’è molto di più.

No alle inglesi: per il Milan è incedibile

Pulisic è ad oggi il giocatore più importante del Milan, anche più di Rafael Leao e di Theo Hernandez. Le sue caratteristiche lo rendono unico per l’impianto di gioco proposto da Fonseca: è l’unico che ha la qualità giusta per rendere al meglio fra le linee, in una zona di campo chiave per tutta la manovra. Ed è per questo che la società rossonera non può pensare in alcun modo di farne a meno.

In questi giorni di sosta si è parlato molto di calciomercato, dei rinnovi di contratto ma anche di quello che potrebbe accadere a gennaio. Dall’Inghilterra arrivano indiscrezioni in merito ad un interesse di alcuni club della Premier League per lui: dal Liverpool al Manchester United, ma in casa rossonera non c’è alcuna intenzione di fare a meno dell’americano – a meno, ovviamente, e questo vale per tutti, di offerte irrinunciabili. Pulisic è arrivato al Milan per circa 20 milioni, la cifra canonica degli acquisti di RedBird (oltre quella, non si va). Oggi, dopo un anno e mezzo a questi livelli, si può dire che la sua valutazione è quadruplicata. Difficile pensare ad un costo inferiore agli 80 milioni per uno come lui, che ha, fra l’altro, ancora margini di miglioramento.