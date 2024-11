Cessione in Serie B, il Milan è pronto a dare l’ok

Il Milan vicino ad ultimare la cessione del giocatore in Serie B: i rossoneri hanno deciso di dare l’ok per fargli acquistare maggior esperienza

La sessione invernale di mercato si avvicina ed in Serie A il Milan è destinato ad essere una delle squadre più attive sia per quanto riguarda il mercato in entrata che per quello in uscita.

Movimenti di mercato che non coinvolgeranno solo la prima squadra rossonera, dove c’è l’esigenza di portare a casa un giocatore che possa dare il cambio a Fofana a centrocampo, ma anche la seconda squadra, il Milan Futuro. La squadra allenata da Daniele Bonera si trova diciassettesima in classifica nel gruppo B di Serie C con soli 11 punti ed appena 2 vittorie in 13 partite, un bottino deludente nonostante sia la sua prima apparizione.

La dirigenza non può essere soddisfatta di quanto fatto fin qui dalla seconda squadra rossonera ed è intenzionata a rafforzare l’organico. Tuttavia, non sono escluse anche qui delle cessioni eccellenti, soprattutto di quei giocatori che hanno dimostrato di avere le carte in regola per fare da subito il salto di qualità. Tra questi vi è Mattia Liberali, centrocampista di ruolo trequartista classe 2007 che ha fatto capire di avere ampi margini di crescita per il futuro tanto quanto Camarda, che potrebbe essere ceduto in Serie B.

Milan, deciso il futuro di Liberali: il giocatore verso la cessione in Serie B

Come Camarda, Mattia Liberali ha dimostrato di avere qualcosa di diverso rispetto agli altri giocatori del Milan Futuro. Per questo motivo, la società rossonera avrebbe deciso di dare l’ok alla cessione del trequartista classe 2007 nella prossima sessione di mercato e di fargli fare il grande salto in Serie B per permettergli di accumulare maggiore esperienza, facendo venire fuori il suo talento.

Le sue prestazioni hanno già attirato le attenzioni di alcuni importanti club di Serie B e sulle sue tracce si sarebbero messe Bari, Sampdoria e Sassuolo, pronte a battagliare per accaparrarselo. Il Milan punta molto su Liberali per il futuro ed è orientato a cedere il giocatore in prestito secco per farlo maturare nel campionato cadetto e poi, magari, aggregarlo alla prima squadra a partire dalla prossima stagione.

In questi ultimi anni, Liberali ha scalato agilmente le gerarchie, passando dal Milan U17 al Milan Futuro nel giro di un anno e mezzo. Il trequartista ha anche debuttato in UEFA Youth League collezionando 4 presenze e la sensazione che si ha è che anche in Serie B potrebbe riuscire a fare da subito la differenza. Il Milan è cosciente delle potenzialità del ragazzo, così come i tifosi rossoneri che sperano presto di vederlo in Serie A il prossimo anno.