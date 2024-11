F1, la bomba la sgancia Perez: “Licenziato”

Perez ha fatto una dichiarazione importante in merito a una notizia ufficiale diramata nei giorni scorsi e che impatta sulla F1.

Il campionato di Formula 1 2024 volge verso il termine e recentemente si è verificato un colpo di scena inatteso. La FIA ha ufficializzato che Niels Wittich non sarà più il direttore di gara già a partire dal prossimo gran premio a Las Vegas. Un annuncio inatteso e sorprende il fatto che il 52enne tedesco non concluda neppure la stagione, lasciando la sua carica anticipatamente.

La Federazione ha già comunicato che il suo posto verrà preso da Rui Marques, già race director in F3 e F2, una figura con esperienza nel mondo delle corse. Ma cosa è successo con Wittich? Le sue sono state presentate come delle dimissioni, dopo aver ricevuto alcune critiche da piloti e team di F1 per delle decisioni prese nell’arco del campionato. Tuttavia, lui stesso ha poi dichiarato di non essersi dimesso, quindi c’è dell’altro dietro il suo allontanamento dall’incarico che ricopriva dal 2021.

F1, caso Wittich: parla Perez

Secondo alcune indiscrezioni di Motorsport-Magazin, il tedesco non era particolarmente ben visto nel paddock a causa del suo essere intransigente nell’interpretare le regole. Spesso si è dimostrato rigido, applicando la linea dura in situazioni che hanno creato un po’ di malumore nei piloti. F1-Insider scrive che la goccia che ha fatto traboccare il vaso possa essere stata la non esposizione immediata della bandiera rossa nelle Qualifiche del GP del Brasile dopo il testacoda di Lance Stroll. C’è stata un’attesa di 50 secondi che ha fatto infuriare Max Verstappen, eliminato nel Q2 e che ha manifestato il proprio disappunto nei confronti del race director per il suo operato.

Sergio Perez ha rilasciato un’intervista per uno degli sponsor a cui è legato, la banca d’affari Banorte, e ha confermato che Wittich è stato licenziato: “Nello sport c’è sempre qualcuno che è d’accordo e qualcuno che non è d’accordo. A volte c’è un po’ di mancanza di controllo. Infatti, hanno appena licenziato il direttore di gara Niels. Ne avremo uno nuovo, sarà interessante. Penso che ci sia bisogno di stabilità per i piloti e i team“.

Il pilota messicano si è lasciato sfuggire quanto ormai fosse chiaro dopo le parole dello stesso Wittich, che aveva negato di essersi dimesso. È stato mandato via e adesso toccherà a Marques raccoglierne l’eredità a partire dal prossimo appuntamento a Las Vegas.