La bufera non si placa: ora è rottura Milan-Inter

Un’altra uscita di Marotta su Scaroni dopo quella delle due stelle di pochi giorni fa. Ecco cosa ha detto

Fra Milan e Inter c’è sempre stato un rapporto di profondo rispetto. Tra l’altro, le due società stanno anche lavorando insieme da diversi anni per la costruzione del nuovo stadio. Che, stando alle ultimissime indiscrezioni, dovrebbe sorgere a San Siro come prevedeva il progetto iniziale. Negli ultimi giorni c’è stato un botta e risposta fra Giuseppe Marotta e Paolo Scaroni, i due presidenti dei rispettivi club.

In una recente dichiarazione nel corso di un evento, Scaroni ha scherzosamente detto: “Essere presidente dell’unica squadra di Milano mi dà grande emozione“. Provocazione colta al volo da Marotta, che ha commentato l’uscita dell’amico Scaroni solo pochi giorni: “Se l’unica squadra di Milano è rappresentata da lui, noi forse rappresentiamo qualcosa di superiore. Noi non a caso abbiamo due stelle, auspico che possa raggiungere quanto prima anche il Milan la seconda stella“. La risposta del presidente nerazzurro ha ovviamente scatenato i tifosi, che hanno continuato poi la diatriba sui social. Marotta è un grande dirigente e anche un grande comunicatore, e in questo caso ha approfittato alla grande delle parole del collega per guadagnarsi ulteriore supporto.

Marotta e il botta e risposta con Scaroni: “Ho razionalizzato”

Il presidente dell’Inter è tornato sulla questione in occasione della presentazione del libro di Beppe Severgnini proprio sul club nerazzurro. In questo intervento, il dirigente ha spiegato che lui non è un istintivo ma piuttosto una persona molto razionale. Ed è quello che ha fatto anche in occasione di questo botta e risposta con Scaroni.

“Io non sono un istintivo, cerco sempre di razionalizzare e poi di rispondere. L’ho fatto anche con Scaroni, dicendo: ‘A Milano c’è una squadra sola con una stella’, mostrando le mie due stelle“, le parole di Marotta che chiudono quindi definitivamente la questione. Fra Milan e Inter i buoni rapporti andranno avanti anche perché, come ha spiegato lo stesso presidente nerazzurro, i due dirigenti sono amici. Le due società, come anticipato, stanno portando avanti il progetto per il nuovo stadio da costruire insieme. Con l’arrivo di Oaktree, la nuova proprietà che ha preso il posto di Steven Zhang, c’è ancor più sintonia visto che si tratta anche questo di un fondo americano come lo è RedBird. Si prevedono aggiornamenti nelle prossime settimane per provare a mettere la parola fine ad una questione che va avanti da davvero troppo tempo.