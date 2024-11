Milan, Fonseca cambia: due novità per la Juventus

Paulo Fonseca ha iniziato a preparare la sfida contro la Juventus e c’è un’idea importante che sta prendendo piede: il Real Madrid insegna

Le nazionali non sono ancora andate in archivio, con gli ultimi impegni che si giocheranno tra oggi e domani, ma Paulo Fonseca ha iniziato a preparare la sfida contro la Juventus, ormai da qualche giorno. Aspetterà chiaramente il rientro di tutti i big per fare le prove di formazione, ma in mente c’è già il Milan che dovrà provare a battere i bianconeri.

Il Diavolo dopo il pareggio di Cagliari, non può più sbagliare per rimettersi in carreggiata e non perdere ulteriore terreno dalla vetta della classifica. Serve guardare ai primi quattro posti, che rischiano di allontanarsi ancor di più. Serve, dunque, cambiare passo e iniziare ad infilare un pilottò per rientrare in corsa. Paulo Fonseca non ha alternative: la qualificazione in Champions League è vitale per la sua permanenza e lo sa benissimo. Così dopo aver battuto l’Inter e il Real Madrid, il tecnico portoghese vuole riuscire a sconfiggere anche la Juventus di Thiago Motta. Si affiderà ovviamente a Rafa Leao, che è finalmente rinato a nuova vita. Il numero dieci anche con la sua Nazionale sta dimostrando di pensare da attaccante vero e tutti i milanisti si augurano di vedere anche contro i bianconeri questa versione.

Milan, le scelte verso la Juve: rientra Gabbia, ma c’è un’altra novità

In avanti oltre al portoghese, Fonseca è pronto a schierare Alvaro Morata e Christian Pulisic, sperando che tornino integri dopo i rispettivi impegni con le loro nazionali.

Non ci sono dubbi su di loro, così come su Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders, insostituibili in mediana, al pari di Mike Maignan tra i pali, che anche ieri ha dimostrato di essere uno dei migliori portieri al mondo. Il resto della formazione dovrebbe prevedere Theo Hernandez ed Emerson Royal sugli esterni, con Matteo Gabbia e uno tra Fikayo Tomori e Malick Thiaw al centro. L’italiano sarà dunque una delle novità: il suo rientro in gruppo è previsto in settimana così da potersi riprendere il posto da titolare.

L’altra novità potrebbe essere rappresentata dalla presenza di un centrocampista anziché di Samu Chukwueze. Il Real Madrid ci ha detto che il Milan ha maggiori equilibri con un calciatore con caratteristiche diverse da quelle del nigeriano. Potrebbe esserci così nuovamente Yunus Musah, ma non è da escludere che Fonseca rilanci Loftus-Cheek, che al Chelsea ha ricoperto quel ruolo. L’inglese è rimasto a Milanello e questo potrebbe certamente favorirlo per strappare una maglia da titolare.