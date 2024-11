Scelto il primo colpo: affondo deciso del Milan in Serie A

Il Milan programma il primo colpo per gennaio. I rossoneri sono pronti a rafforzare l’organico di Paulo Fonseca: il punto della situazione

Giorgio Furlani, Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada stanno setacciando il mercato alla ricerca della giusta occasione. Il Milan sarà sicuramente tra le squadre protagoniste a gennaio.

Paulo Fonseca, infatti, aspetta rinforzi per avere tra le mani una rosa maggiormente competitiva. In alcuni ruoli, d’altronde, la coperta è troppo corta e la dirigenza del Diavolo è intenzionata ad intervenire. Le attenzioni, chiaramente, sono puntati sul centrocampo, dove l’infortunio di Ismael Bennacer ha complicato i piani dei rossoneri. A prescindere dal recupero fisico dell’algerino, il Milan è comunque pronto ad acquistare un nuovo mediano. Serve un calciatore che possa far rifiatare sia Youssouf Fofana che Tijjani Reijnders. Serve un giocatore pronto fin da subito. Il Diavolo così sta guardando molto in Serie A e le attenzioni sono soprattutto rivolte in casa Verona, dove gioca quel Belahyane che tanto piace a mezza Europa. Il Milan deve dunque fare in fretta se lo vuole davvero prendere. Sul taccuino dei rossoneri ci sono poi anche Frendrup del Genoa, oltre a Bondo del Monza.

Milan, nuovo colpo in difesa: Parisi nel ruolo di vice Theo Hernandez

Ma il Milan è pronto a rinforzare anche un altro reparto, quello della difesa. Gennaio potrebbe essere il mese giusto per colmare una lacuna che il Diavolo ha ormai da diversi anni.

Stiamo parlando del ruolo di vice Theo Hernandez. Paulo Fonseca in questa prima parte di stagione, quando non ha impiegato il francese, si è affidato a Filippo Terracciano. L’italiano, però, non ha dato le risposte sperate e un nuovo terzino sinistro potrebbe arrivare così dal calciomercato. Le attenzioni sono puntate soprattutto su Fabiano Parisi, che alla Fiorentina non sta trovando il giusto spazio. L’arrivo di Gosens gli ha chiuso le porte e Raffaele Palladino, in quel ruolo può contare anche su Biraghi. L’ex Empoli, che in caso di necessità si disimpegna anche a destra, può dunque fare le valigie già a gennaio. Il prezzo non è certo elevato e non supera i dieci milioni di euro. Sul taccuino del Diavolo ci sono anche i nomi di De Cuyper del Club Brugges e Dorgu del Lecce, ma costano decisamente di più.