Theo Hernandez è un caso: il Milan lo aspetta, in Francia lanciano l’allarme

Theo Hernandez non ha giocato con la maglia della Francia nel match contro l’Italia: ecco come sta il calciatore

Theo Hernandez nelle prossime ore si metterà a disposizione di Paulo Fonseca per iniziare a preparare la sfida di campionato contro la Juventus in programma il prossimo sabato a San Siro, alle ore 18.00.

Il francese ha saltato l’impegno della sua Nazionale per via di un problema al ginocchio. Didier Deschamps lo ha così lasciato tranquillo per la sfida di San Siro contro l’Italia di Luciano Spalletti. Ieri il giocatore era comunque presente allo stadio, ma non ha voluto parlare dopo il match. Ci ha pensato, però, Mike Maignan che ha tranquillizzato i tifosi rossoneri in merito alle condizioni fisiche del compagno: “Sì, sta bene”, ha detto il portiere transalpino, facendo poi un occhiolino che ha spazzato via ogni dubbio.

Dubbi o meglio timori che invece ha lanciato Didier Deschamps, parlando del momento di Theo Hernandez, in zona mista, con queste parole: “Ha giocato la prima partita non essendo al 100% – afferma il Ct -, non vado a precisare il problema che ha ma l’ha giocata. Non è al meglio della sua condizione e oggi l’ho lasciato tranquillo perché era meglio così. Però Theo è un ottimo giocatore anche se quest’anno non ha lo stesso livello degli anni passati, gioca tanto e può capitare. Tutti i giocatori a un certo momento possono avere un periodo un po’ più complicato. C’è sempre stata la stanchezza fisica ma la cosa che è molto difficile da misurare è la stanchezza psicologica“. Parole, queste, che non fanno certamente star tranquilli i tifosi del Milan.

Milan, attesa per Theo Hernandez: i tifosi incrociano le dita

Theo Hernandez non appare in dubbio per la partita contro la Juventus, ma è evidente che la sua condizione non sia ottimale.

Paulo Fonseca, però, non può fare a meno del suo terzino, che sarà dunque regolarmente in campo con i bianconeri, sabato sera alle ore 18.00. La speranza è che presto si possa voltare pagina, magari con la firma sul contratto che potrebbe dare un nuovo slancio al giocatore. L’entourage del francese è in attesa di una proposta concreta per poter finalmente mettere nero su bianco. Serve un contratto da circa 7 milioni di euro netti a stagione, con i bonus, per blindare Hernandez e renderlo un giocatore a vita del Milan.