Tolto dal mercato: il Milan torna a ritenerlo incedibile

Cambio di strategia sul mercato per il Milan che torna a considerare incedibile un calciatore che nelle ultime settimane era stato accostato a diversi club in vista della sessione di mercato invernale.

Il weekend di sosta dagli impegni della squadra ha dato l’opportunità al club ed al tecnico di lavorare in sede di mercato avendo un confronto su quelle che dovranno essere le mosse da mettere in atto in vista di gennaio e della prossima estate.

In casa Milan si prepara la sfida contro la Juventus che caratterizzerà la prossima giornata di campionato, ma nel frattempo club ed allenatore sono al lavoro per cercare di sistemare la rosa in vista della sessione di mercato invernale. Tra possibili acquisti e rinnovi di contratto, si lavora anche a quelle che saranno le mosse da mettere in atto per il mercato in uscita. Una delle decisioni prese tra dirigenza e staff tecnico è quella di tenere un calciatore che tra l’estate e le scorse settimane è stato accostato a diverse società.

Il Milan non vuole cederlo: resterà in rossonero

Dopo un inizio di stagione complicato, Malick Thiaw è tornato ad essere un punto fermo della rosa del Milan con Paulo Fonseca che non ha nessuna intenzione di privarsi del giovane tedesco. In estate il suo nome era stato accostato al Newcastle, ma l’affare non è andato in porto.

Durante le prime giornate di campionato il classe 2001 era rimasto spesso fuori dalla formazione titolare con le voci di mercato sul suo conto che sono proseguite anche in vista di gennaio. L’essere tornato titolare e le buone prestazioni fornite, condite anche dal gol sul campo del Real Madrid, hanno portato il Milan a decidere di tenere il centrale in organico almeno fino alla fine del campionato.

Resteranno in rosa anche Matteo Gabbia, per il quale è pronto il rinnovo del contratto ed il nuovo acquisto Pavlovic che, dopo un ottimo inizio di stagione, si è un po’perso perdendo qualche posto nelle gerarchie della difesa. Momento non facile invece per Tomori che negli ultimi tempi è relegato spesso in panchina e che potrebbe valutare un cambio di maglia in inverno.

L’inglese è finito nel mirino di diversi club. In Inghilterra sia Manchester United che Newcastle starebbero pensando al classe 1997 per il quale però il Milan chiede circa 30 milioni di euro. Una cifra non facile da raggiungere per quello che riguarda il mercato di gennaio con l’addio dell’ex Chelsea che potrebbe verificarsi con più probabilità al termine del campionato.