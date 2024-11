12 milioni e colpo dall’Udinese, il Milan prepara l’affare per il 2025

Il Milan prepara il colpo dall’Udinese: affare da 12 milioni di euro per il 2025, c’è già una sorta di intesa tra le parti per il trasferimento. La situazione

In casa Milan sono tanto importanti gli acquisti quanto i rinnovi. Si lavora a quelli per i pezzi da novanta della rosa ancor prima di pensare ai nuovi possibili colpi. Questa sosta è stata utile anche per fare un punto della situazione tra società e sfera tecnica, con il club meneghino che vorrebbe provare a mantenere i giocatori più forti e rappresentativi come Theo Hernandez, Leao, Maignan, Pulisic.

Se per il portoghese è più una questione tecnica (Fonseca l’ha più volte escluso dall’undici titolare e sembra che tra i due ci sia scarso feeling) e di motivazioni, avendo rinnovato da poco, diverso è il discorso per gli altri. A partire da Mike Maignan, attualmente in scadenza nel 2026. Il portiere francese, protagonista anche con la Francia a “San Siro”, potrebbe rinnovare fino al 2028 ad oltre 5 milioni di euro a stagione. Si parla da mesi di questo nuovo accordo che lo eleverebbe al livello dei top in rosa ma al momento la firma non è ancora arrivata.

Milan, colpo per 12 milioni dall’Udinese: arriva nel 2025, i dettagli

Le prossime settimane saranno decisive in quanto si avvicina alla data di un dentro o fuori. Se non dovesse arrivare il prolungamento di accordo entro fine stagione, è chiaro che la società metterà il classe ’95 sul mercato per monetizzare quanto più possibile e non perderlo a zero tra un anno e mezzo.

Intanto la dirigenza ha iniziato a guardarsi intorno per un eventuale post-Maignan. La soluzione ideale sembra arrivare dalla serie A e per la precisione dall’Udinese: piace molto Maduka Okoye. Fin qui ha dimostrato grandi doti tecniche ed atletiche, affermandosi come uno dei migliori del campionato. Non è facile fare gol ai friulani anche per le parate del classe ’99. Il nigeriano, tra l’altro, ha anche un prezzo accessibile.

Si parla infatti di un affare da circa 12 milioni di euro da dare al club dei Pozzo. Il Milan sta preparando l’affondo in vista del 2025. Naturalmente si tratterebbe di prenderlo dalla prossima stagione in poi, non a gennaio. Tutto dipende da Maignan e dal suo rinnovo: l’importante è non farsi trovare impreparati e a quanto pare il Milan ha già il suo piano B se il francese non dovesse prolungare.