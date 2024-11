Altro infortunio e niente Milan-Juve: “Ho sentito tirare i muscoli”

Il giocatore si è infortunato nel corso del match con la sua Nazionale. Praticamente impossibile una sua presenza a San Siro per Milan-Juventus

Da domani tutti saranno a Milanello. Oggi si giocano, infatti, le ultime partite delle Nazionali, e da mercoledì Paulo Fonseca potrà contare sull’intero gruppo per iniziare a preparare la sfida contro la Juventus, in programma sabato sera a San Siro.

E’ evidente che la preparazione vera e propria inizierà solamente giovedì. Alcuni elementi, infatti, come Tijjani Reijnders, che scenderà in campo stasera con la sua Olanda, domani non faranno altro che un lavoro di scarico in palestra. La situazione, però, al momento appare davvero sotto controllo senza situazioni critiche. Nelle scorse ore hanno giocato Pulisic, Musah, Leao e Morata senza problemi. In settimana, inoltre, è atteso in gruppo Matteo Gabbia, che si candida così ad una maglia da titolare.

La situazione è alquanto diversa, invece, in casa Juventus, che deve fare i conti con diversi problemi relativi agli impegni delle Nazionali. Thiago Motta ha subito perso Cabal, che ha chiuso la sua stagione in anticipo, raggiungendo così Bremer.

Milan-Juventus, si ferma il bomber: ora c’è preoccupazione

A fermarsi ieri è stato Dusan Vlahovic. Le immagini del suo infortunio, ormai, hanno fatto il giro del mondo. La sua smorfia di dolore, mentre si tocca il flessore sinistro, lasciando il campo zoppicando, ha mandato in allarme tutto il popolo bianconero, a partire chiaramente da Thiago Motta.

Poi sono arrivate anche le sue dichiarazioni, che non lasciano presagire nulla di buono: “Ho sentito i muscoli posteriori della coscia tirare e ho dovuto chiedere il cambio, non sono riuscito a finire la partita, anche se volevo terminarla. Farò tutte i controlli necessari e vedremo di cosa si tratta”. Non c’è ancora la certezza assoluta che Vlahovic salti Milan-Juve, ma è molto probabile. Saranno chiaramente gli esami che svolgerà al J-Medical a fare completamente chiarezza. Il popolo juventino, dunque, incrocia le dita, ma si prepara ad affrontare i rossoneri senza un attaccante di ruolo. Così è molto probabile, che Thiago Motta torni a schierare Weah in posizione centrale. L’alternativa sarebbe rappresentata da Yildiz. Ci sarà comunque una prima punta mobile, visto che anche Milik è in infermeria, ormai da questa estate. I bianconeri ricordiamo non dovrebbero avere nemo Nico Gonzalez.