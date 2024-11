Cambia il compagno di scuderia: Leclerc può festeggiare

Una notizia carina per Leclerc in vista del finale di stagione: una novità che sicuramente gli farà molto piacere e che sarà interessante seguire.

Mancano tre gran premi al termine del campionato di F1 2024 e la Ferrari avrebbe ancora la possibilità di dare l’assalto al titolo costruttori. Sono 36 i punti di distanza dalla McLaren, prima in classifica. Sarà difficile la rimonta sulla scuderia di Woking, che nella seconda metà della stagione ha avuto la macchina migliore.

Il prossimo GP a Las Vegas potrebbe essere favorevole alla SF-24, quindi Charles Leclerc e Carlos Sainz dovranno farsi trovare pronti se avranno l’opportunità di recuperare punti. Entrambi vorrebbero vincere un’altra gara prima della fine dell’anno. Il monegasco ne ha vinte tre (Monaco, Monza, Austin) e lo spagnolo due (Melbourne e Città del Messico). In particolare, è il secondo a tenerci perché lascerà il team di Maranello per approdare in Williams e lasciare spazio a Lewis Hamilton. Un ultimo trionfo sarebbe il modo migliore per congedarsi.

Ferrari F1, ufficiale una novità per Abu Dhabi

Dopo Las Vegas, la Formula 1 farà tappa a Lusail (Qatar) e Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti). In occasione dell’ultimo appuntamento del calendario le Ferrari non schiererà Sainz nella prima sessione di prove libere, che vedranno l’impiego di giovani piloti.

Il Corriere della Sera ha rivelato che il candidato a salire sulla SF-24 di Carlos è Arthur Leclerc, fratello di Charles e development driver Ferrari. Il 24enne monegasco lavora già al simulatore, preparando gli assetti per i piloti titolari. Ha girato a Fiorano con la macchina di due anni fa, come previsto dal regolamento, ed è stato utilizzato anche per i test delle gomme Pirelli. Salvo sorprese, ci sarà lui a rimpiazzare Sainz nelle FP1 ad Abu Dhabi. Mentre dovrebbe toccare ad Antonio Fuoco girare nel successivo test Pirelli ad Abu Dhabi, dove Sainz sarà al volante della Williams per la prima volta.

Arthur e Charles Leclerc potrebbero ritrovarsi in pista assieme per la prima volta in F1, un sogno per entrambi. La carriera di Arthur è iniziata un po’ tardi, perché la famiglia non poteva permettersi di finanziare tutti e due. C’era già Charles che aveva iniziato un cammino difficile fatto di costi elevati, sacrifici e impegno. È arrivato a correre in F3 e F2, però non ha avuto un’occasione in Formula 1. Si dovrà accontentare di girare nel primo turno di prove libere ad Abu Dhabi, comunque un privilegio.