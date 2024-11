Dal Napoli al Milan: i rossoneri chiudono l’affare a centrocampo

Il Milan impegnato nelle valutazioni di mercato. Nel mirino è finito un giocatore seguito, in passato, dal Napoli: possibile il colpo.

Luglio è ancora distante e la stagione, nonostante il cammino claudicante in campionato e l’attuale ventesimo posto in Champions League, può ancora regalare diverse soddisfazioni. Il Milan in ogni caso, oltre al casting avviato per individuare il rinforzo ideale da prendere a gennaio, sta portando avanti una serie di riflessioni relative alla sessione estiva del mercato. Ismael Bennacer, infatti, difficilmente resterà alla base: da qui la volontà di anticipare i tempi e provare a cercare un eventuale rinforzo da destinare al centrocampo.

Diversi i nomi vagliati dal management guidato da Zlatan Ibrahimovic. L’ultima idea, ad esempio, risponde al nome di Gabri Veiga che, nell’agosto 2023, è stato ad un passo dal trasferimento in Italia. Per lui si era fatto avanti in termini concreti il Napoli. L’accordo con il Celta Vigo era stato trovato, sulla base di 30 milioni più altri 6 di bonus legati a determinati obiettivi personali e di squadra, con i partenopei che avevano provveduto a fissare le visite mediche.

A far saltare la trattativa è stato però lo stesso Veiga che, in maniera inaspettata, ha deciso di accettare la ricca proposta ricevuta dall’Al-Ahli (12.5 milioni all’anno) e sbarcare così nella Saudi Pro League. Il contratto che lo lega alla formazione araba scade il 30 giugno 2026 e non è chiaro se verrà rinnovato o meno. Il classe 2002, autore di 4 reti ed un assist in 16 apparizioni, si è preso del tempo per riflettere e valutare al meglio il da farsi.

Mercato Milan, l’obiettivo è stato individuato: lo voleva il Napoli

Non escluso, in tal senso, il rientro in Europa. Il Milan, dal canto suo, ha quindi deciso di iscriversi alla corsa in attesa di conoscere gli sviluppi della vicenda. In assenza di un’intesa, i rossoneri si faranno avanti approfittando della situazione con l’obiettivo di ingaggiarlo a cifre di molto inferiori rispetto a quelle pagate dall’Al-Ahli per strapparlo al Celta Vigo lo scorso anno (36 milioni netti).

Il profilo di Veiga riscuote numerosi consensi negli ambienti milanisti, sia per l’elevato tasso tecnico che la poliedricità del calciatore. Di professione mezzala, lo spagnolo all’occorrenza può essere impiegato pure nei ruoli di trequartista centrale alle spalle dell’unica punta e di ala sinistra. Un elemento di qualità in grado di assicurare anche una certa quantità. Il Milan ci pensa. L’occasione giusta può arrivare al termine della stagione.