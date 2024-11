Doppio affare in Premier: il Milan mette nel mirino due italiani

Il Milan si sta concentrando sulle prossime operazioni di mercato. Nel mirino due giocatori italiani militanti in Premier League: i nomi.

Ha le idee chiare, il Milan, su come muoversi nelle prossime sessioni di mercato. Gli altalenanti risultati conseguiti in campionato e gli 8 punti di ritardo dalla vetta hanno infatti spinto il club ad attivarsi, al fine di individuare gli innesti più adatti da acquistare. A gennaio la priorità consisterà nel prendere un centrocampista di qualità, abile in entrambe le fasi mentre a giugno l’idea è quella di ingaggiare un’ala offensiva capace di giocare sia a destra che a sinistra.

Per quanto riguarda l’innesto volto a potenziare la linea mediana rossonera, il mirino risulta puntato su Cesare Casadei scivolato ai margini nel Chelsea di Enzo Maresca al punto da rivestire il ruolo della comparsa. Il 21enne finora ha accumulato appena 4 presenze, di cui 3 in Conference League ed una in Coppa di Lega per un totale di 244 minuti trascorsi all’interno del rettangolo di gioco. In Premier League, invece, non è mai stato impiegato (9 volte addirittura è rimasto fuori dalla lista dei convocati). Un bottino deludente che, salvo sorprese, ad inizio anno porterà all’inevitabile divorzio.

Il Milan si è iscritto alla corsa, considerandolo un ottimo rinforzo da regalare a Paulo Fonseca alla luce del vuoto lasciato dall’infortunio di Ismael Bennacer. Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders, in questa prima parte della stagione, hanno giocato sempre e necessitano di rifiatare di tanto in tanto. Il tecnico portoghese, per ovviare all’assenza dell’algerino, ha provato a dare fiducia a Ruben Loftus-Cheek e a Yunus Musah senza, però, ottenere particolari risultati positivi. Da qui la volontà di puntare forte su Casadei, facendo leva sulla sua voglia di rilanciarsi.

Mercato Milan, doppio colpo nel mirino: arrivano dalla Premier League

L’operazione è fattibile, alla luce degli ottimi rapporti esistenti tra la dirigenza milanista e quella dei ‘Blues’. L’altro nome presente nel taccuino di Zlatan Ibrahimovic è poi quello di Federico Chiesa, non ancora ambientatosi al Liverpool: l’ultima presenza con indosso la maglia dei ‘Reds’ risale al 25 settembre. Da quel momento in poi l’ex Juventus è sparito dai radar, tra problemi fisici e scelte dell’allenatore Arne Slot il quale non lo ritiene ancora pronto a sostenere i ritmi del calcio inglese, ben diversi da quelli della Serie A.

L’olandese resta ottimista e spera in suo rapido adattamento tuttavia il futuro del 27enne è tutto da scrivere. Il Milan ha cominciato a seguirlo, in vista di un’eventuale partenza dell’altalenante Samuel Chukwueze. Work in progress. Le grandi manovre, in casa Milan, sono in pieno svolgimento.