Gol e polemiche in Nazionale, ora Pulisic è pronto per Milan-Juve

Pulisic ha giocato settanta minuti, dimostrando di star bene e sbloccando il match. La sua esultanza, però, sta facendo discutere

Al CityPark di St. Luis, la Nazionale americana di calcio ha battuto con un netto 4 a 2 la Giamaica. La sfida, che si è giocata nella notte italiana, ha avuto tra i suoi protagonisti Christian Pulisic.

Il fantasista del Milan, schierato in posizione di trequartista, con Musah e Weah ai suoi lati, ha realizzato il gol che ha sbloccato la sfida, su assist di un altro bianconero McKennie. Poi sono arrivati anche un autorete, il centro di Pepi, e quello di Weah, su passaggio decisivo dell’ex Valencia. Tra gli ospiti, invece, c’è stata la doppietta di Gray.

Pulisic così ha giocato 70 minuti, diventando protagonista della partita, ma non solo per le sue giocate e il gol che ha messo in discesa la sfida, ma anche per l’esultanza che non è certo passata inosservata. Il calciatore del Milan si è, infatti, esibito in una danza, seguito poi da altri suoi compagni, che non sarebbe altro che la Trump dance. I movimenti sono proprio quelli sfoggiati durante questi mesi dal nuovo presidente degli Stati Uniti. Sui giornali americani e soprattutto sui vari social non si fa altro che scrivere del balletto di Pulisic, eseguito in questi giorni anche da altri sportivi. A Donald Trump e ai suoi elettori avrà certamente fatto piacere, un po’ meno a chi aveva fatto altre scelte il giorno delle elezioni.

Pulisic riabbraccia il Milan, ora testa alla Juventus

Ora testa, cuore e polmoni al Milan per Christian Pulisic, che è pronto – così come Yunus Musah, a mettersi a disposizione di Paulo Fonseca.

C’è da preparare e da vincere la sfida contro la Juventus e come fatto in tutto questo inizio di stagione, l’ex Chelsea vuole essere il protagonista assoluto dei rossoneri. L’americano ha dimostrato di star bene, giocando in quella posizione di trequartista, in cui si esprime meglio, soprattutto se al suo fianco ha il compagno ex Valencia. Chissà che il tecnico portoghese non decida di riproporre quanto visto stanotte e soprattutto contro il Real Madrid. Pulisic, in questi giorni, è oggetto di discussioni per il calciomercato. Tutti lo vogliono, soprattutto in Inghilterra, ma il Milan e l’americano non hanno alcuna voglia di separarsi.