Il portiere del Bayern Monaco ha un tumore: mondo del calcio distrutto

Il portiere del Bayern Monaco ha scioccato il mondo del calcio annunciando di star lottando contro un tumore: i tifosi non riescono a crederci

Terribile notizia nel mondo del calcio quella arrivata dal Bayern Monaco dove il portiere ha annunciato di avere un tumore maligno e che ha intenzione di non arrendersi a questo brutto male.

Negli ultimi anni, la percentuale di persone malate di tumore è purtroppo in netto aumento e spesso e volentieri sono anche i giovani a finire tra le grinfie di questo terribile male. Giovani come Mala Grohs, giovane portiere di 23 anni in forza alla squadra femminile del Bayern Monaco che ha reso noto al mondo di essere affetta da un tumore maligno che potrebbe strapparla da questa vita da un momento all’altro.

Una notizia che ha scioccato il mondo del calcio e la stessa Grohs ha fatto sapere che non si sarebbe mai aspettata di dover combattere una battaglia simile. Nonostante ciò, la giocatrice non si vuole arrendere ed ha dichiarato che lotterà con tutte le sue forze, sicura che riuscirà a sconfiggere questo brutto male che minaccia la sua vita.

Bayern Monaco, Grohs annuncia di avere un tumore: il club le rinnova il contratto

Il drammatico annuncio di Mala Grohs a cui è stato diagnosticato un tumore maligno ha gelato il mondo del calcio e tutti hanno dimostrato subito vicinanza al giovane portiere femminile, a partire dal Bayern Monaco. Il club tedesco ha annunciato che starà al fianco di Grohs in questa importante battaglia e la accompagnerà durante tutto il processo di guarigione, facendo sapere che Grohs potrà contare sull’aiuto di tutti.

Inoltre, il Bayern si è reso protagonista di un gesto che gli fa molto onore, decidendo rinnovare il contratto di Grohs fino al 2026 per permettergli di seguire con tranquillità il suo percorso di cure. Un gesto molto nobile da parte dei bavaresi che si dimostrano un top club anche fuori dal campo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da tvplay.it (@tvplay.it)

Tantissimi sono stati i messaggi di affetto indirizzati a Grohs che ora giocherà la partita più importante della sua vita e la speranza di tutti è che riesca a parare anche stavolta per poter ottenere una grande vittoria. Al sito ufficiale del Bayern Monaco, la giocatrice si è detta sicura che proprio grazie all’aiuto di tutte le persone che le staranno vicino riuscirà a debellare questo male ed anche noi non possiamo che augurare a Grohs di uscire da questo momento ancora più forte.