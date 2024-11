Milan, colpo italiano bloccato per giugno: la strategia di Moncada e Ibra

Il club rossonero sta pensando a un giocatore della Serie A per rinforzarsi nella prossima stagione: ci sarebbe un piano per provare ad assicurarselo.

Zlatan Ibrahimovic non ha escluso che il Milan possa rimanere fermo nel mercato di gennaio, però i tifosi si aspettano almeno un colpo a centrocampo e magari anche un vice Theo Hernandez. Dei nomi stanno già circolando in queste settimane.

Non bisogna aspettarsi nessun grande investimento, al massimo la società rossonera guarderà alle occasioni e a qualche giovane il cui prezzo non è ancora troppo elevato. Non a caso, negli ultimi giorni si sta parlando di Reda Belahyane dell’Hellas Verona, valutato 9-10 milioni di euro. Un altro profilo che piace è Morten Frendrup del Genoa, più costoso: 18-20 milioni. Per il mercato estivo, però, ci si può aspettare un colpo più importante in un reparto che sicuramente va rinforzato.

Calciomercato Milan, affare in Serie A: le ultime notizie

Uno dei centrocampisti che piacciono molto al Milan è Samuele Ricci. Secondo quanto rivelato dal giornalista Gianluca Di Marzio di Sky Sport, la dirigenza rossonera ha deciso di fare un investimento sul gioiello del Torino e della nazionale italiana: l’obiettivo è quello di anticipare la concorrenza.

Difficile che il classe 2001 possa lasciare la squadra granata già a gennaio, più probabile un trasferimento nel calciomercato estivo, considerando anche che il suo contratto scade a giugno 2026. Il Milan vorrebbe provare a bloccare il calciatore già adesso, anticipando le rivali e mettendo le mani sul giovane talento italiano. Il Torino vuole provare a trattare il rinnovo, così da avere maggiore potere contrattuale quando dovrà negoziare la sua cessione.

Urbano Cairo oggi lo valuta 35-40 milioni, ma senza prolungamento del contratto potrebbe abbassare un po’ le sue richieste. Da non escludere l’inserimento di una contropartita tecnica nell’operazione. Certamente Ricci sarebbe un buon innesto per il centrocampo del Milan, squadra alla quale non farebbe male anche avere qualche italiano in più. E non solo per una questione di liste. Vedremo se effettivamente la società rossonera darà l’assalto all’ex Empoli, corteggiato pure da altre squadre della Serie A. Ed è spuntato anche l’interesse del Manchester City.