Milan-Juventus, Fonseca cambia ancora: ribaltone in formazione

La squadra rossonera affronterà un big match importantissimo a San Siro: Fonseca sta pensando a qualche cambiamento nello schieramento titolare.

La situazione di classifica non è soddisfacente per il Milan, che si ritrova con 8 punti di distacco dal capolista Napoli e a 7 dalla zona Champions League. Vero che ha una partita in meno, non avendo giocato a Bologna, però ci sono stati alcuni passi falsi di troppo. L’ultimo è stato quello a Cagliari prima della pausa nazionali.

Terminata questa sosta dei campionati, i rossoneri dovranno preparare la difficile partita di sabato contro la Juventus a San Siro. Uno scontro diretto che non bisogna fallire, per non rischiare di perdere ulteriore contatto dalle prime posizioni. La squadra di Thiago Motta è sesta a +6 e non ha mai perso in questa Serie A 2024/2025. Nelle prime sei giornate non aveva subito nessun gol ed è reduce da due vittorie per 2-0 contro Udinese e Torino. In mezzo c’era stato l’1-1 in Champions League sul campo del Lille.

Milan-Juventus: la probabile formazione di Fonseca

Paulo Fonseca dovrà fare delle riflessioni sulla formazione da impiegare contro la Juventus. Per quanto riguarda la difesa, ci sarà il ritorno di Matteo Gabbia e l’allenatore portoghese dovrà decidere se schierare lui oppure Fikayo Tomori a fianco di Malick Thiaw. Non sembrano esserci speranze per Strahinja Pavlovic, che non ha convinto nelle sue ultime apparizioni in campo. In porta confermatissimo Mike Maignan, sulle fasce Emerson Royal a destra e Theo Hernandez a sinistra. Non ci dovrebbero essere sorprese. Il francese ha avuto un piccolo problema fisico (una botta a un ginocchio) in nazionale e non ha giocato contro l’Italia, però le sue condizioni non preoccupano.

A centrocampo il Milan potrebbe giocare con una disposizione a tre, inserendo Ruben Loftus-Cheek a fianco di Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders. L’ex Chelsea può essere un elemento prezioso con la sua fisicità e i suoi inserimenti. Schierato più avanti, da trequartista, è sempre apparso un pesce fuor d’acqua in questa stagione. Spera in un’occasione anche Yunus Musah, tra i migliori nella vittoria contro il Real Madrid al Santiago Bernabeu: potrebbe contendere il posto al compagno inglese.

In attacco nessun dubbio: Christian Pulisic a destra, Rafael Leao a sinistra e Alvaro Morata centravanti. Lo spagnolo è un grande ex, avendo giocato nella Juventus per quattro anni. Il suo lavoro per la squadra sarà prezioso, però Fonseca si aspetta anche gol da parte sua.