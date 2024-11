Se ne vanno tutti: cinque riscatti e addio Milan

Tempo di addii in casa Milan con i rossoneri che stanno programmando la prossima stagione. Cinque calciatori, passati in prestito durante la scorsa estate, sembrano ormai al passo d’addio.

Terminati gli impegni delle nazionali per le squadre è tempo di tornare a pensare al campionato con il Milan che sarà atteso dal big match contro la Juventus il prossimo sabato.

Lo stop al campionato ha dato l’opportunità alla dirigenza del Milan di fare il punto su quelle che saranno le mosse da attuare in vista della prossima sessione di trattative ed in vista della prossima estate. Tra mosse in entrata ed in uscita, il Milan dovrà capire quali giocatori torneranno alla casa base al termine del campionato e quali invece saranno riscattati dai club ai quali sono stati prestati. In questo senso si prepara un vero e proprio esodo con il Milan destinato a salutare diversi giocatori che hanno salutato in estate a titolo temporaneo.

Calciomercato Milan, riscatti in vista: salutano i rossoneri

Cinque calciatori che sono stati ceduti in prestito in estate sono destinati a dire addio al Milan in vista della fine della stagione. I giocatori in questione, infatti, saranno con ogni probabilità riscattati dai club nei quali si trovano in questo momento.

Tommaso Pobega, dopo un inizio di stagione difficile per via di un infortunio, si sta prendendo un ruolo da protagonista a Bologna con Vincenzo Italiano intenzionato a dargli sempre più spazio. I rossoblu, al contrario di quanto accaduto con Saelemaekers, sembrano decisi a versare i 10 milioni di euro pattuiti col Milan per ottenere il suo cartellino a titolo definitivo. Stesso destino per Yacine Adli alla Fiorentina con il francese che si sta meritando il riscatto per 12 milioni a suon di buone prestazioni.

Non è minimamente in dubbio il riscatto di Pierre Kalulu da parte della Juventus con il difensore francese che è diventato un perno della formazione di Thiago Motta. I bianconeri verseranno i 14 milioni di euro che erano stati pattuiti col Milan con altri 3 di bonus che ballano a seconda dei risultati.

Sicuri anche i riscatti da parte dell’Empoli per quello che riguarda i cartellini di Devis Vasquez e Lorenzo Colombo. Il primo resterà in Toscana a fronte di una spesa di poco inferiore al milione di euro, mentre il centravanti sarà trattenuto a fronte di una spesa da circa 7 milioni di euro. Sulla punta, però, il Milan ha la possibilità di contro riscattare il cartellino con una spesa di poco superiore.