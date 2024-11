Verso Milan-Juventus: il comunicato ufficiale sulle condizioni di Vlahovic

Le ultime notizie sulle condizioni fisiche di Vlahovic: ecco il risultato degli esami a cui si è sottoposto l’attaccante bianconero.

Mondo Juventus in apprensione dopo che Dusan Vlahovic ha accusato un infortunio muscolare nei minuti finali della partita di Nations League tra Serbia e Danimarca. Nello specifico, un problema ai flessori della coscia sinistra.

Considerando che dopo la sosta nazionali i bianconeri affronteranno il Milan nel big match di campionato in programma a San Siro, c’era grande attesa di conoscere nel dettaglio le sue condizioni fisiche. Oggi il centravanti serbo si è sottoposto agli esami diagnostici presso il J-Medical e nel comunicato ufficiale il club ha annunciato che gli accertamenti hanno escluso lesioni. Le condizioni del giocatore verranno monitorate quotidianamente.

Infortunio Vlahovic, le condizioni e i tempi di recupero

I controlli effettuati oggi hanno permesso di tirare un sospiro di sollievo, dato che non c’è alcuna lesione muscolare e questo significa che non si tratta di un infortunio grave. Per Thiago Motta questa è una notizia molto importante.

Anche se è stato scongiurato il peggio, Vlahovic non sarà comunque a disposizione per la sfida contro il Milan. Ha bisogno di non forzare e di fare un lavoro specifico per evitare che la situazione si possa aggravare. La Juventus non può permettersi uno stop lungo del suo numero 9, anche perché non ha alternative: Arkadiusz Milik è assente per infortunio da mesi e forse tornerà in gruppo a metà dicembre.

Motta spera che Vlahovic possa essere recuperabile per il match di Champions League in programma mercoledì 27 novembre sul campo dell’Aston Villa, altrimenti attenderà di vedere se il giocatore sarà pronto per l’impegno di Serie A del 1° dicembre a Lecce. Come scritto nel comunicato ufficiale del club, le condizioni del serbo verranno monitorate quotidianamente e non a caso non è stata indicata una tempistica precisa per il rientro in campo. I rumors da Torino danno l’ex Fiorentina sicuramente fuori contro il Milan e probabilmente anche contro l’Aston Villa, poi si vedrà. La cosa fondamentale è che non ci siano forzature, bisogna curare l’infortunio nel modo giusto.