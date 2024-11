Via Calabria, il sostituto è un nazionale azzurro: colpo Milan

Davide Calabria sempre più lontano dalla permanenza in maglia Milan. Il capitano rossonero ha già un sostituto ideale.

Uno dei maggiori cambiamenti applicati da Paulo Fonseca da quando è l’allenatore del Milan riguarda una modifica nelle gerarchie per la formazione titolare rossonera. Alcuni calciatori che erano considerati intoccabili e titolarissimi sotto la gestione di Stefano Pioli hanno avuto molto meno spazio in questa fase di stagione con il tecnico portoghese al timone.

Basti pensare alla gestione di Rafael Leao, non più imprescindibile nell’undici titolare del Milan, spesso lasciato fuori da Fonseca in momenti di poca lucidità e scarsa forma atletica. Ma a perdere posto e considerazione è stato principalmente il capitano Davide Calabria, ormai fuori dal gruppo ‘forte’ rossonero, nonostante l’esperienza maturata e lo Scudetto conquistato nel 2022 da titolare della fascia destra.

L’arrivo di Emerson Royal dal Tottenham, rinforzo fortemente voluto dal tecnico, ha di fatto messo Calabria in secondo piano. Lo score stagionale del numero 2 rossonero dice tutto: soltanto 5 presenze ufficiali e tante panchine. Un indizio chiaro riguardo al futuro del classe ’96, sempre più lontano dalla permanenza e forse messo sul mercato già in vista della sessione di riparazione.

Un terzino azzurro per il Milan: colpaccio in prospettiva

Il Milan ha voglia dunque di cambiare ancora sulla corsia difensiva di destra. Oltre alla titolarità di Emerson Royal e la possibile partenza di Calabria nel 2025, il club rossonero starebbe lavorando all’ingaggio di un altro terzino, di maggior prospettiva e considerato tra i talenti migliori del nostro calcio.

Il nome giusto è quello di Michael Kayode, laterale difensivo della Fiorentina. Chiare origini italiane per questo difensore di grande talento, ma italianissimo poiché nato e cresciuto a Borgomanero. Il classe 2004 ha già fatto vedere lo scorso anno ottime qualità tecniche ed atletiche, così da diventare un elemento prezioso nelle rotazioni della Viola.

Il Milan ha messo gli occhi da tempo su Kayode, che in realtà sotto la guida di mister Palladino in questa stagione sta trovando meno spazio del previsto, anche per via della presenza del brasiliano Dodò, considerato più affidabile e pronto del giovane compagno. I rossoneri proveranno ad approfittarne cercando già a gennaio un primo contatto.

Valutato non meno di 20 milioni di euro, Kayode è punto fermo della nazionale Under 21 azzurra, dopo essersi laureato campione d’Europa con la selezione Under 19. Le sue principali qualità riguardano la spinta offensiva e la velocità di passo.