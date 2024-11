Bocciato di nuovo, Fonseca lo lascia fuori contro la Juventus

Fonseca sta riflettendo sulla formazione da impiegare nel big match di campionato in programma a San Siro: ecco le possibili scelte.

Il Milan ha già commesso troppi passi falsi in Serie A e sabato contro la Juventus deve cercare di tornare alla vittoria. Il pareggio a Cagliari è stato pesante sia per il morale che per la classifica, lo scontro diretto a San Siro diventa un appuntamento da non fallire. Vero che c’è la partita di Bologna da recuperare e che condiziona il punteggio in classifica, però fare un buon risultato contro la rivale è fondamentale.

La squadra di Paulo Fonseca ha già dimostrato contro Inter e Real Madrid di essere in grado di prepararsi bene a delle gare particolarmente importanti. Sconfiggere anche la Juve potrebbe dare un boost in vista dei successivi impegni della stagione, a partire da quello di martedì prossimo a Bratislava contro lo Slovan. L’accesso agli Ottavi di Champions League è un altro obiettivo stagionale che il club non vuole fallire.

Milan-Juventus: la probabile formazione di Fonseca

La squadra di Thiago Motta ha la migliore difesa del campionato con 7 gol subiti, 4 dei quali nel big match contro l’Inter finito 4-4. Sono ben 14, invece, quelli subiti dal Milan. Per quanto riguarda i gol segnati, meglio i bianconeri (21 contro 20). Ovviamente, da ricordare che i rossoneri hanno giocato una partita in meno.

Fonseca cercherà di mettere in campo una formazione equilibrata e per questo potrebbe lasciare in panchina Samuel Chukwueze, inserendo Ruben Loftus-Cheek per rinforzare il centrocampo. L’alternativa all’ex Chelsea potrebbe essere Yunus Musah, giocatore che è stato l’ago della bilancia dal punto di vista tattico nella sfida di Champions League contro il Real Madrid. Salvo sorprese, comunque, Chukwueze non sarà inserito nell’undici titolare. Il nazionale nigeriano si è mostrato in buona forma nella recente partita Nigeria-Ruanda 1-2

Nel reparto offensivo non ci saranno dubbi sulle presenze di Christian Pulisic, Rafael Leao e Alvaro Morata. Quest’ultimo ha pienamente recuperato dal trauma cranico che aveva accusato dopo uno scontro con Strahinja Pavlovic a Milanello e che lo aveva costretto a saltare Cagliari. Con la Spagna ha giocato il primo tempo del match di Nations League vinto 3-2 contro la Svizzera di Noah Okafor (subentrato nella ripresa).

(4-3-3): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Gabbia (Tomori), Hernandez; Loftus-Cheek (Musah), Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Leao.