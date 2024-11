Donnarumma è pronto a dire sì: ritorno in Serie A, c’è la data

Donnarumma pronto a tornare in Serie A fra un paio di anni: due opzioni per il suo ritorno

La carriera di Gianluigi Donnarumma è ancora lunga e tante cose possono succedere. Intanto lui è diventato il capitano della Nazionale e uno dei punti di riferimento del Paris Saint-Germain, dove ormai è un senatore a tutti gli effetti. Il suo addio al Milan a costo zero nell’estate del 2021 resta ancora una grossa ferita aperta ma nei prossimi anni potrebbe esserci un’altra delusione per i tifosi rossoneri, che erano molto legati a lui.

Donnarumma è tornato a San Siro lo scorso anno con il Psg nella fase a gironi della Champions League. In quella occasione, i tifosi hanno mostrato tutto il loro dissenso nei suoi confronti, con tanto di dollari con la sua faccia stampati e consegnati a tutto lo stadio. Domenica sera sarebbe dovuto tornare ancora una volta al Meazza ma stavolta con la maglia della Nazionale per affrontare proprio la Francia, ormai la sua seconda casa, ma un virus intestinale non gli ha permesso di essere in campo. Gigio, come detto, è ormai un leader dell’Italia e del Psg, e nei prossimi anni potrebbe tornare in Serie A.

Con i parigini il contratto è in scadenza fra due anni, cioè a giugno 2026. Ad oggi, nonostante qualche indiscrezioni su un certo malcontento di Luis Enrique per le sue abilità coi piedi, non sembrano esserci segnali di un divorzio a breve. Come ha fatto col Milan, però, il portiere italiano potrebbe decidere di andare in scadenza col Psg prima di iniziare una nuova avventura e magari tornare in Italia.

A quel punto per lui si aprirebbero due strade. La prima è quella della Juventus, così da raccogliere definitivamente l’eredità di Gianluigi Buffon come ha fatto anche in Nazionale, la seconda è, invece, quella che farebbe ancora più male ai tifosi del Milan, cioè l’Inter: la scadenza di Donnarumma col Psg coincide con quella di Sommer coi nerazzurri, e chissà che Marotta non possa fare uno dei suoi clamorosi colpi a costo zero (e che, magari, non ci stia già lavorando). Insomma, al momento solo ipotesi. Per i milanisti è stato un duro colpo ma la società ha saputo andare avanti e come meglio non si poteva. Il Milan ha trovato in Mike Maignan un portiere migliore di Gigio, un leader e anche un senatore. E, tra l’altro, a proposito di contratti, a breve dovrebbe rinnovare fino al 2028 e legarsi così per tanto tempo ancora ai colori rossoneri.