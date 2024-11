Fonseca blocca il colpo di mercato: non lo vuole più

Il Milan e Paulo Fonseca pensano al prossimo calciomercato di gennaio. Ecco la situazione in vista del 2025 per i rossoneri

La testa del Milan è chiaramente alla prossima partita contro la Juventus, in programma sabato sera, alle ore 18.00, a San Siro. Il Diavolo è chiamato a risollevarsi dopo il pareggio contro il Cagliari. Serve così una vittoria per non rischiare di perdere ulteriore terreno dalla vetta della classifica.

Con il rientro dei nazionali si può dunque iniziare a pensare seriamente al match di campionato. C’è, invece, tempo per concentrarsi sul mercato. E’ stato Zlatan Ibrahimovic a far capire che non ci sono certezze in vista di gennaio e non è da escludere che il Diavolo rimanga così, senza innesti. Lo svedese ha dunque giocato a carte coperte, ma è evidente che il Milan stia monitorando diverse situazione: l’idea di acquistare un vice Theo Hernandez esiste, soprattutto se dovesse presentarsi l’occasione giusta. Ma chissà che non arrivi anche un attaccante, se Luka Jovic dovesse davvero fare le valigie. D’altronde il serbo è finito nel mirino della Juventus, ma anche del Galatasaray che sta cercando un calciatore per sostituire Mauro Icardi infortunato.

Milan, tra acquisti e Bennacer: il punto sul centrocampo

La priorità, di cui si è parlato tanto in queste ultime settimane, però, è sempre stata legata al centrocampista. Il Milan sta seguendo con attenzione, soprattutto, profili che giocano in Serie A, come Frendrup del Genoa e Belahyane del Verona.

Un calciatore, che conosce bene il campionato italiano, d’altronde avrebbe meno problemi di adattamento. Piacciono, poi, anche Bondo del Monza e Ricci del Torino, ma per motivi diversi, difficilmente lasceranno le rispettive squadre già a gennaio. Nelle scorse ore Sogliano, ds del Verona, invece, ha fatto intendere che il suo centrocampista potrebbe dire addio nel mercato invernale.

Ma il Milan punterà davvero su un centrocampista? L’idea è questa, visto che Tijjani Reijnders e Youssouf Fofana non hanno di fatto delle alternative. Yunus Musah sta rendendo da esterno e Ruben Loftus-Cheek sta faticando terribilmente ad esprimersi. In queste ore, però, sta emergendo un’altra possibilità che non si può escludere al 100%, quella di dar fiducia a Ismael Bennacer, che dovrebbe rientrare in gruppo a gennaio. Se l’algerino dovesse dare le giuste risposte potrebbe essere lui il ‘nuovo’ acquisto del Milan, ma sarà il tempo a dirci cosa succederà.