Fonseca sorride: tutto pronto per il rientro, può già giocare in Milan-Juve

Tutto pronto per un importante rientro in casa rossonera: il difensore ha recuperato dall’infortunio e può già giocare

Mancano tre giorni a Milan–Juventus, la prima partita in programma dopo il rientro dalla sosta per gli impegni delle Nazionali. I rossoneri non possono sbagliare: la squadra di Paulo Fonseca ha già perso troppi punti finora in campionato e, se vuole rientrare nella corsa Scudetto, non può più permettersi passi falsi. Ma lo stesso discorso vale anche per Thiago Motta e la Juve, che ha grandi ambizioni dopo un mercato da protagonista.

Il Milan ha di nuovo tutti a disposizione: l’ultimo a rientrare sarà Reijnders, che sarà a Milanello nella giornata di domani. Nel frattempo, tutti gli altri sono tornati. Sono stati giorni di grande lavoro per il resto del gruppo: c’è chi ne ha approfittato per recuperare energie, come ad esempio Fofana, e chi per recuperare da problemi fisici, come nel caso di Matteo Gabbia. Il difensore è recuperato e si gioca una maglia da titolare per la partita contro la Juventus con Thiaw, Tomori e Pavlovic. Un ritorno, quello del difensore italiano, di grande importanza per Fonseca.

Il Milan con Gabbia è un’altra squadra: come cambia la media punti

Gabbia si è infortunato circa un mese fa: aveva accusato problemi al polpaccio già durante gli allenamenti con la Nazionale ad ottobre, poi la ricaduta dopo la partita di Champions League contro il Club Brugge. Durante queste settimane, l’assenza del difensore si è fatta sentire: con lui il Milan ha un’altra solidità, e lo confermano anche i numeri e la media punti.

Con Gabbia in campo, il Milan ha una media punti di 2,25. Senza di lui, si precipita ad un 1.29 punti. Statistica che evidenzia l’importanza del difensore italiano, che ora dovrebbe finalmente tornare in campo dopo l’infortunio per la partita contro la Juventus. Per capire se giocherà o meno sabato, bisognerà attendere ancora qualche giorno. Nelle prossime ore farà dei test per testare il polpaccio e avere le idee più chiare. Fonseca potrebbe comunque pensare di non rischiarlo dal primo minuto e di affidarsi a Thiaw e Tomori. L’inglese, dopo un’ottima partita a Madrid, è rimasto a sorpresa fuori a Cagliari e adesso potrebbe tornare. Il tedesco è quello più cresciuto in questo inizio di stagione mentre continua a lasciare grosse perplessità Pavlovic, in difficoltà anche in questi giorni con la Nazionale serba. La coppia titolare, con tutti a disposizione, potrebbe essere Gabbia-Tomori, ma attenzione a Thiaw, uomo chiave soprattutto in fase di costruzione.