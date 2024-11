Ha salutato ufficialmente: tifosi del Milan commossi

Immagini che non possono non commuovere i tifosi del Milan quelle che arrivano da un match di Nations League

Non certo l’inizio di stagione che si aspettavano i tifosi del Milan, ormai già abituati al rendimento discontinuo della compagine di Fonseca, capace di alternare grandi vittorie (Inter o Real Madrid) a prestazioni deludenti (l’ultima a Cagliari) che stanno influendo e non poco sulla classifica dei rossoneri in campionato.

Nulla di paragonabile, comunque, a quanto avveniva cinque anni fa nel campionato 2019-2020. Proprio nel mese di novembre è cominciata l’esperienza sulla panchina del Milan di Stefano Pioli. Tantissime le difficoltà incontrate in avvio dall’allora nuovo allenatore prima di un’inaspettata quanto clamorosa rinascita, culminata due anni dopo con la conquista dello Scudetto.

Tra i protagonisti della rinascita rossonera c’è stato anche un calciatore accolto inizialmente con grande scetticismo dai tifosi milanisti, al momento del suo arrivo nel mercato di gennaio 2020. Sul campo però gli sono bastate poche partite per far ricredere tutti e guadagnarsi la fiducia di allenatore e pubblico fino al commovente addio di sei mesi fa a San Siro.

Milan, ora l’addio è definitivo: “Grazie a tutti”

Sono state 121 le presenze totali al Milan di Simon Kjaer. Il difensore danese ha concluso la sua esperienza in rossonero la stagione scorsa con il mancato rinnovo del contratto in scadenza. Un addio consensuale, culminato nello splendido saluto che il pubblico di San Siro gli ha tributato (insieme a Giroud e Pioli) in occasione dell’ultimo match casalingo dello scorso campionato contro la Salernitana.

Nei suoi cinque anni al Milan, Kjaer ha continuato anche la carriera internazionale con la Danimarca, nazionale di cui è stato capitano e con la quale ha disputato tre edizioni dei Mondiali e altrettante degli Europei. Sono state 132 le presenze con la Danimarca di Kjaer, secondo solo a Christian Eriksen, al comando con 140.

Sei mesi dopo quello di San Siro, Kjaer si è preso il meritato omaggio per la sua carriera in nazionale dal pubblico dello stadio Parken di Copenaghen. L’ex difensore del Milan ha salutato i tifosi che lo hanno acclamato per anni in occasione della cerimonia di addio alla Nazionale avvenuta a ridosso del match di Nations League tra i padroni di casa e la Spagna. Kjaer è entrato in campo accompagnato da moglie e figli e ha ricevuto in dono un quadro con alcune sue immagini iconiche con la maglia della Danimarca.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simon Kjær (@simonkjaer.official)

“Grazie a tutti per il bellissimo addio al posto dove ho più amato giocare“, questa la didascalia del post su Instagram pubblicato dal difensore con la foto insieme alla famiglia. Kjaer, comunque, non si è ancora ufficialmente ritirato dal calcio. A ottobre si è scritto di un possibile interessamento nei suoi confronti del Parma, alla ricerca di un sostituto dell’infortunato Circati.