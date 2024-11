Il Milan rinuncia ai soldi: chiesto lo scambio in Serie A, colpo da favola

In casa Milan si lavora già al mercato della prossima stagione con i rossoneri che sono pronti a mettere a segno uno scambio che possa regalare un colpo da favola.

In attesa del ritorno in campo della squadra, previsto per sabato nel big match contro la Juventus, la dirigenza sta lavorando ai possibili movimenti di mercato sia per quello che riguarda gennaio che per quello che concerne la prossima estate.

Sono molti i temi da affrontare per Zlatan Ibrahimovic e tutto il resto della dirigenza rossonera. Tra acquisti, cessioni, rinnovi di contratto e possibili ritorni dai prestiti, il club deve iniziare a lavorare a quella che sarà la rosa del futuro. Una delle ultime idee del club è quella di andare a rinunciare ai soldi dei riscatti dei prestiti di due calciatori per andare a chiudere uno scambio sul mercato bruciando così la concorrenza delle altre big.

Milan, scambio in Serie A: colpo in arrivo

Il Milan starebbe pensando di rinunciare ai soldi per i riscatti dei cartellini di Devis Vasquez e Lorenzo Colombo dall’Empoli per cercare di arrivare a Jacopo Fazzini, giovane centrocampista dei toscani che sta facendo molto bene in questa stagione.

Il portiere colombiano, classe 1998, è passato in prestito con diritto di riscatto all’Empoli durante la scorsa estate, potrà essere riscattato dagli azzurri per una somma intorno al milione di euro. Lorenzo Colombo, invece, potrebbe diventare definitivamente di proprietà dell’Empoli nel caso in cui la società toscana dovesse versare circa 7 milioni nelle casse del Milan.

8 milioni di euro che permetterebbero al Milan di abbassare notevolmente il conguaglio economico da riconoscere all’Empoli per Jacopo Fazzini, valutato dagli azzurri circa 14 milioni. I rossoneri potrebbero quindi andare a mettere sul piatto circa 6 milioni di euro più i cartellini dei due calciatori ora in prestito alla società di Corsi per portare a Milanello uno dei centrocampisti più promettenti di questa Serie A.

Fazzini sta vivendo un’ottima prima parte di campionato nonostante sia dovuto restare fermo per qualche settimana causa infortunio. Sulle sue tracce ci sono diverse big italiane, dal Napoli alla Roma passando per la Juventus. I buoni rapporti tra Milan ed Empoli però, potrebbero favorire la buona riuscita dell’affare con i rossoneri che sono pronti a prendere i primi contatti con i toscani per cercare di chiudere quanto prima l’affare. Non è da escludere che nell’operazione possa essere inserito un altro calciatore con il Milan che potrebbe lasciar partire in prestito secco Kevin Zeroli, seguito proprio dai toscani.