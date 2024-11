Milan, niente Brahim Diaz: dal Real Madrid arriva un altro talento

Il Milan potrebbe mettere le mani sul talento del Real Madrid, che fatica a trovare spazio: in Spagna ne sono sempre più convinti

Un nuovo trequartista per il Milan. Il Diavolo potrebbe mettere le mani su un calciatore che possa dare il cambio a Christian Pulisic. I rossoneri nel 2025 potrebbero così regalare a Paulo Fonseca un elemento che possa allungare il reparto offensivo.

In questi giorni si è parlato tanto di un possibile ritorno a Milano di Brahim Diaz. Il talento spagnolo, che ha scelto di difendere i colori del Marocco, sta faticando a trovare spazio al Real Madrid e un nuovo sbarco a Milano sarebbe certamente ben accolto. In rossonero, d’altronde, si è trovato davvero bene e a Milanello ci sono tanti ex compagni che sono dei veri e propri amici come Theo Hernandez. L’idea di riportare il calciatore in rossoneri, però, non ha trovato conferme e per il momento, Diaz rimane solo una suggestione, ma a gennaio tutto potrebbe cambiare. Va detto che il nome del talento spagnolo è stato accostato anche a Fiorentina e Roma, ma il Milan sarebbe ovviamente la priorità per lui.

Calciomercato Milan, colpo dal Real Madrid: Guler è il nome giusto

Ma più che Brahim Diaz è un altro il profilo del Real Madrid sul quale il Milan potrebbe decidere di investire. Stiamo chiaramente parlando di Arda Guler.

Il giovanissimo talento turco è stato seguito con insistenza dal Diavolo, anche prima del suo sbarco nella Capitale spagnola. Oggi il giocatore sta faticando a trovare giocare e in Turchia non sono per nulla felici delle scelte di Carlo Ancelotti. Anche l’entourage di Guler non è ovviamente contento e sta iniziando a guardarsi attorno, ma si aspetta di capire quale sarà il futuro del tecnico italiano. Un eventuale esonero, con l’arrivo di un nuovo allenatore, infatti, potrebbe rilanciare il calciatore turco.

Se tutto dovesse rimanere così, invece, Guler potrebbe fare le valigie addirittura a gennaio. In Spagna sono convinti che sia Milan che Napoli stiano monitorando la situazione. Non è da escludere un investimento da una ventina di milioni di euro, ma è prevedibile allo stesso tempo – come fatto con altri suoi talenti giovani – che il Real Madrid decida di mantenere il controllo su Guler. E’ già accaduto, d’altronde, con Brahim Diaz o Nico Paz, ceduto in estate al Como.