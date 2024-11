Milan, non solo Jovic: l’avventura è finita, altro addio certo

Il 2025 sarà anche l’anno di alcuni addii importanti. Oltre a Luka Jovic ci sono altri calciatori pronti a fare le valigie: il punto della situazione

Testa alla Juventus per il Milan, che sabato sera si giocherà la possibilità di rientrare in corsa per lo Scudetto. Un ulteriore passo falso, dopo il pareggio a Cagliari, rischierebbe di complicare terribilmente la situazione del Diavolo.

I pensieri dei rossoneri sono dunque alla sfida contro i bianconeri, ma in casa Milan c’è spazio anche per il calciomercato. D’altronde il 2025 sarà certamente l’anno del colpo a centrocampo, magari a gennaio, così come quello del vice Theo Hernandez. In estate, invece, tutti si aspettano, finalmente, l’acquisto di un centravanti che faccia davvero la differenza.

Ma non solo acquisti per il Diavolo, che incasserà qualche milione dai prestiti: ci sarà il riscatto certo di De Ketelaere, ma anche per quello di Pierre Kalulu non dovrebbero esserci problemi. Molto probabile inoltre anche l’acquisto da parte della Fiorentina di Yacine Adli. Il nuovo anno, però, porterà all’addio anche di alcuni calciatori che oggi sono nella rosa del Milan. Ovviamente si proverà a piazzare Origi e Ballo-Toure, fuori completamente dal progetto, oltre che Luka Jovic.

Milan, Calabria e Florenzi pronti ai saluti: il punto

Il serbo è destinato a salutare. C’è la possibilità torinese, con la Juve e il Torino che stanno monitorando la sua situazione, oltre al Galatasaray che sta cercando il sostituto di Mauro Icardi. Il 2025 poi sarà quello dell’addio di Alessandro Florenzi.

Il terzino italiano non rientra più nei piani del Milan e in estate vedrà scadere il proprio contratto. Possibile un’avventura in Arabia Saudita, magari da Stefano Pioli, o un’esperienza vicino Milano, a Como o a Monza. A salutare con molta probabilità sarà ancora Davide Calabria. Il capitano vorrebbe rinnovare, ma al momento il Diavolo è di un’altra idea. Difficile che le parti si siedano per trattare il prolungamento, ma Calabria farà di tutto per far cambiare idea alla società. Oggi il titolare è Emerson Royal e l’italiano spera di riuscire a ritagliarsi il suo spazio, ora che l’infortunio è davvero alle spalle, per provare a convincere il Milan o comunque per mettersi in mostra in vista di una sempre più probabile nuova avventura. Anche Calabria è stato cercato dal Galatasaray, ma è possibile un’esperienza ancora in Serie A.