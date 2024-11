Serie A, la frattura distrugge il bomber: il comunicato è durissimo

Incredibile quanto accaduto in Serie A: è scontro totale fra un club e una Nazionale, comunicato durissimo. Cosa è successo

Gli infortuni continuano ad essere un grosso problema per i club. Si gioca sempre di più e le partite in Nazionale sono un ulteriore problema. Ogni squadra, puntualmente, ad ogni sosta, perde un proprio giocatore per un periodo più o meno lungo. E questo ha fatto sì che ogni stop per gli impegni delle varie selezioni venga vissuto dai tifosi e dagli allenatori sempre con grande ansia e preoccupazione.

Il Milan ne sa qualcosa visto che proprio durante un allenamento con la Nazionale si è infortunato gravemente al polpaccio Ismael Bennacer, che rivedrà il campo solo ad inizio 2025. Un problema enorme per Paulo Fonseca, costretto a giocare per svariati mesi senza un centrocampista importante. E lo stesso è accaduto anche ad altri club italiani e non solo. Nel corso di questa sosta di novembre, un piccolo stop è capitato ad Hakan Calhanoglu dell’Inter, che salterà molto probabilmente Verona. Una situazione che sta sfuggendo di mano e che sta creando sempre più tensioni fra i club e le varie Nazionali, come nel caso del Lecce che si è scagliato con un duro comunicato contro lo Zambia.

Il Lecce contro lo Zambia, cosa è successo

Lameck Banda, esterno della squadra pugliese, ha riportato la frattura del malleolo mediale della caviglia sinistra. Nonostante gli esami diagnostici siano stati effettuati subito dopo la gara fra Lecce ed Empoli dello scorso 8 novembre, lo Zambia ha comunque convocato il calciatore e l’ha costretto a viaggiare inutilmente. Dopo che i medici della Nazionale hanno confermato la diagnosi, solo ieri sera è arrivato il via libera per il suo rientro in Italia.

Di seguito, il durissimo comunicato del Lecce: “L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Lameck Banda, sebbene fossero state immediatamente programmate le visite mediche con esami diagnostici a seguito dell’infortunio occorso nella gara Lecce – Empoli dell’8 novembre scorso, la mattina seguente, in ottemperanza alla normativa FIFA, come voluto dalla Nazionale dello Zambia ha dovuto lasciare Lecce per rispondere alla convocazione”.

E ancora: “La Federazione calcistica dello Zambia ha richiesto la presenza del calciatore nonostante la manifestata volontà del club di non far partire l’atleta in ragione di detto infortunio. Il calciatore, dopo essersi sottoposto alle visite mediche dello staff della Nazionale che hanno evidenziato la frattura del malleolo mediale della caviglia sinistra, è stato autorizzato solo nella serata di ieri al rientro anticipato a Lecce dove ha immediatamente effettuato una Tac presso lo Studio Radiologico “Quarta Colosso” di Lecce, che ha confermato la diagnosi. Il giocatore dovrà sottoporsi nei prossimi giorni ad intervento chirurgico“.