Tutto concordato, resta al Milan fino a giugno poi sarà addio a zero

Milan, già deciso il suo futuro: in rossonero resterà fino al prossimo giugno, poi sarà addio concordato per una fine ingloriosa

La sfida alla Juventus per rilanciare la corsa scudetto oppure abbandonarla definitivamente, con colpevole anticipo. Non ci sono mezze misure né strade alternative per il Milan che dopo il pareggio contro il Cagliari nell’ultimo turno prima della sosta ha già esaurito tutti i bonus.

Fonseca ne è cosciente ed ecco perché sta preparando al meglio la gara in vista di sabato. non vuole scherzi dai suoi calciatori ed ha accolto con grande gioia il ritorno di Alvaro Morata. Indisponbile per un trauma cranico dopo uno scontro con Pavlovic, il bomber spagnolo è tornato a giocare con la maglia della Nazionale ed il tecnico lusitano lo aspetta a braccia aperte per consegnarli le chiavi dell’attacco rossonero.

Per Morata, peraltro, si tratta di una sfida molto intensa essendo un ex: con la maglia della Juventus, indossata in due periodi differenti, è cresciuto come calciatore ed ha vinto tanto e sicuramente sarà emozionante per lui sfidarla.

Milan, addio a giugno senza rimpianti: tutto deciso in via Aldo Rossi

Ovviamente Fonseca aspetta lui a braccia aperte così come gli altri calciatori impegnati nelle rispettive nazionali. Tra questi anche i francesi Maignan e Theo Hernandez, quest’ultimo risparmiato da Deschamps nella sfida contro l’Italia. Una vera e propria intuizione da parte del selezionatore transalpino che al suo posto ha inserito Digne autore di una prestazione maiuscola decisivo in tutti e tre i gol della Francia con tre assist (anche se il secondo è autorete di Vicario su una sua conclusione).

Grande curiosità nel capire se Theo giocherà dal 1′ oppure si dovrà accontentare nuovamente della panchina. Di certo c’è che l’unica alternativa in casa rossonera – adattata perlatro – è quella relativa a Filippo Terracciano, considerato come il giovane Jimenez al momento non sia nei piani di Fonseca.

E non lo è nemmeno Ballo-Touré terzino sinistro tornato al Milan dopo l’esperienza più che deludente in Premier League nella scorsa stagione. Il Milan ha provato a piazzarlo durante la scorsa sessione estiva di calciomercato ma senza esito alcuno. E così la decisione definitiva: resterà in rossonero fino a fine stagione, giocherà con il Milan Futuro in Serie C – già due le presenze accumulate – e poi sarà addio a fine stagione a parametro zero, senza alcun rimpianto da ambo le parti.