Zirkzee torna in Serie A, la Juventus gelata dalla rivale

Non c’è solamente la Juventus su Joshua Zirkzee in vista di gennaio con il centravanti olandese che sembra avvicinarsi in maniera netta alla rivale dei bianconeri.

L’avvio di Zirkzee in Premier League non è stato dei migliori con il centravanti olandese che non sta convincendo il Manchester United, pronto a cedere il calciatore già in vista della sessione invernale di mercato.

Arrivato dal Bologna per una somma intorno ai 42 milioni di euro, Joshua Zirkzee è stato fortemente voluto da Erik ten Hag, allenatore degli inglesi che ora è stato esonerato. L’attaccante fu seguito in maniera decisa anche dal Milan che aveva di fatto avvisato il Bologna di voler pagare la clausola rescissoria di 40 milioni di euro per portare il giocatore a disposizione di Paulo Fonseca. Le alte commissioni richieste dal suo entourage hanno fermato l’affare con il Milan che ha poi rivolto le sue attenzioni su Alvaro Morata. Ora per Zirkzee si aprono di nuovo le porte della Serie A per trasferirsi in una big assoluta.

Calciomercato, Zirkzee in arrivo: colpo di una big

Stando a quanto affermato da Il Mattino, il Manchester United si sarebbe fatto avanti con il Napoli per cercare di portare in Inghilterra Victor Osimhen, autentico trascinatore del Galatasaray in questa prima parte di stagione. Sul piatto ci sarebbe il cartellino di Joshua Zirkzee più soldi.

Un’offerta che in queste ore sarebbe fortemente valutata dal Napoli, pronto a riportare in Italia uno dei migliori attaccanti del campionato della scorsa stagione. Un calciatore, Zirkzee, che potrebbe anche agire in coppia con Romelu Lukaku nello schema di Antonio Conte. Difficile però che il Galatasaray possa accettare di lasciar partire Osimhen a gennaio considerato anche l’infortunio di Icardi.

L’affare potrebbe quindi concretizzarsi ma alla fine della stagione in corso quando Osimhen farà ritorno a Napoli ed il Manchester United avrà dato un anno intero a Zirkzee per provare ad affermarsi nel campionato inglese. Ruben Amorim, nuovo allenatore dei Red Devils, ha però già le idee chiare per quello che riguarda l’attacco volendo portare in Inghilterra uno tra il nigeriano e Gyokeres, centravanti avuto a disposizione allo Sporting CP.

Il Milan, in tutto ciò, osserva la situazione tenendo sempre sotto controllo il destino dell’ex giocatore del Bologna. Nonostante i problemi avuti con l’entourage del calciatore, Zirkzee resta sempre un pallino della dirigenza rossonera che dovrà guardarsi intorno per quello che riguarda l’attacco considerati i possibili addiii di Jovic ed Abraham a fine stagione.