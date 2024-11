Dal Manchester City al Milan: i rossoneri battono la concorrenza dell’Inter

Il Milan mette nel mirino un ex dei ‘Citizens’, sprint sui cugini nerazzurri per vincere il derby di calciomercato

Dopo primi mesi piuttosto tormentati, il Milan cerca la svolta della sua stagione. I rossoneri si preparano alla ripartenza, dopo la sosta, con una serie di impegni fondamentali in campionato e in Europa per tentare il rilancio definitivo. Adesso, non si può più sbagliare ed è il momento di essere chirurgici nelle strategie in campo e fuori.

Nel weekend di campionato, sfida alla Juventus, un big match da non fallire a San Siro per provare ad accorciare sul gruppo di testa. Già troppi i punti persi per strada, un altro passo falso potrebbe indirizzare negativamente l’annata e condannare il Diavolo a una lunga rincorsa anche solo per entrare nelle prime quattro. Fonseca cerca conferme dopo i segnali incoraggianti delle uscite precedenti, a lui il compito di fare più punti possibile. E magari, quello della società sarà quello di accontentarlo sul mercato a gennaio, per rinforzare una rosa talentuosa ma con qualche lacuna.

Zlatan Ibrahimovic per la verità ha frenato sul mercato in entrata, parlando di possibili rinforzi soltanto se dovessero esserci delle necessità chiare. Da parte dello svedese, potrebbe essere stata soltanto pretattica, per togliersi da sotto i riflettori. E’ probabile che sotto i radar il Diavolo si stia effettivamente muovendo per qualche profilo. Attenzione all’improvviso sorpasso sull’Inter per un talento ex Manchester City.

Milan avanti tutta per Bernabè: Inter beffata

Tra i giocatori rivelazione della prima parte di stagione, c’è stato sicuramente Bernabè, centrocampista del Parma che ha fatto molto bene fino al momento dell’infortunio che per adesso lo tiene ai box.

Il metronomo dei gialloblù resterà fuori fino a gennaio. Per questo motivo, è difficile pensare che il Milan stia preparando un assalto nell’immediato, ma magari nei piani dei rossoneri c’è una mossa d’anticipo per bloccarlo già per la prossima stagione. In effetti, qualcosa in mezzo al campo andrà comunque rivisto per il Diavolo, che ha bisogno oltre a Fofana di un altro giocatore di quantità e qualità davanti alla difesa. E il prossimo anno potrebbe essere quello buono per l’addio di Bennacer. Ecco il motivo dello scatto in avanti, l’Inter è spiazzata e rischia di vedersi soffiare uno dei profili che Marotta stava seguendo con maggiore interesse nelle ultime settimane.