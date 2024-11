Il Milan non si dà pace: 60 milioni e colpo Tonali, passa alla rivale

Il centrocampista può davvero cambiare ancora maglia per 60 milioni di euro: offerta super per Tonali, Milan distrutto

Quello di Sandro Tonali è un nome che ai tifosi del Milan, probabilmente, non risulterà mai indifferente. L’addio che si è consumato quasi un anno e mezzo fa è ancora una ferita aperta per molti dei sostenitori rossoneri che mai avrebbero voluto la partenza del centrocampista, finito al Newcastle.

Un’avventura non iniziata benissimo quella del nativo di Lodi che, per la questione scommesse, ha perso mesi preziosi risultando indisponibile per Eddie Howe. I milanisti da lontano lo hanno sempre sostenuto, tifando per lui e applaudendolo di volta in volta negli impegni che la Nazionale azzurra di Luciano Spalletti ha portato avanti. Poco meno di 60 i milioni che i ‘Magpies’ hanno sborsato per portar via l’ex Brescia, lasciando di stucco – nell’ennesima estate all’insegna della rivoluzione – i sostenitori del ‘Diavolo’ che da un giorno all’altro si sono ritrovati senza un leader, trascinatore dell’ultimo Scudetto e soprattutto futuro capitano del Milan.

Ad oggi, però, l’affetto nei confronti di Sandro non è affatto diminuito: anzi. Tant’è che spesso e volentieri si è parlato di un suggestivo e clamoroso ritorno a Milanello, con il classe 2000 che non ha mai nascosto la sua passione per i colori rossoneri di cui, sin da bambino, è stato grande tifoso. Adesso, però, per Tonali sembra aprirsi una nuova pagina della sua carriera. Ed il Milan sembra essere ancora più lontano.

Bomba Tonali: ecco la sua prossima squadra

Il ritorno al Milan, ventilato negli ultimi mesi, sembra poter svanire in una nuvola di fumo e false speranze. A Sandro Tonali sta pensando uno dei club più ricchi e importanti al mondo che, durante il prossimo calciomercato, è pronto a farsi avanti.

Si tratta del Real Madrid di Carlo Ancelotti che, dopo il ritiro di Toni Kroos, ha mostrato un’involuzione preoccupante a centrocampo. Le ‘Merengues’ sembrerebbero quindi intenzionate a regalare all’allenatore di Reggiolo un grande centrocampista, in grado di riportare ordine e geometrie in mezzo al campo. E dopo le voci che avrebbero voluto Ancelotti fortemente interessato a Nicolò Barella, adesso è arrivato il momento di Tonali. Una possibilità pazzesca che si trasformerebbe nell’occasione più importante nella carriera di Tonali fino a questo momento.

Il Milan ed i suoi tifosi, a questo punto, possono pure aspettare. Perché Florentino Perez per portare a Madrid il 24enne di Lodi è disposto a mettere sul piatto una cifra vicina ai 60 milioni di euro. Scenario clamoroso nel quale la dirigenza del Newcastle, senza troppi problemi, potrebbe effettivamente valutare la cessione del gioiello italiano. Tonali, sotto contratto con gli inglesi fino al 30 giugno 2028, ha collezionato fino a questo momento 11 presenze con 2 assist vincenti.