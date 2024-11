Milan, tutto pronto per la firma: arriva un’altra conferma

Non ci sono più dubbi: è pronto a firmare con il Milan, è arrivata un’altra conferma in queste ore. I dettagli

Il Milan è molto attivo sul fronte rinnovi di contratto. Sembra davvero vicina la firma di Mike Maignan: l’accordo non è ancora totale ma le parti sono vicinissime, nelle prossime settimane potrebbe arrivare l’annuncio tanto atteso. L’attuale contratto del portiere è ancora quello di quando è arrivato nel 2021: scade nel 2026 e lo stipendio è inferiore ai 3 milioni. Un ritocco, sia nella data che nell’ingaggio, era necessario.

Un’altra firma che arriverà a breve è quella di Matteo Gabbia, che è pronto a legarsi ai colori rossoneri per tutta la vita: stipendio raddoppiato, quindi di circa 2 milioni, e scadenza 2029 o 2030. Anche in questo caso quindi la strada è tracciata. In attesa di sviluppi sul fronte Theo Hernandez, con il quale non sono stati fatti passi avanti rispetto al mese di ottobre con il suo entourage, c’è un altro rinnovo che sembra sulla buonissima strada: è quello di Tijjani Reijnders, arrivato solo poco più di un anno fa ma già pronto a prolungare il suo accordo coi rossoneri. Lo ha confermato lui stesso qualche giorno fa e adesso è arrivato un altro annuncio che spazza via qualsiasi dubbio.

Rinnovo Reijnders, il fratello conferma: i dettagli dell’accordo

Reijnders non è l’unico calciatore di famiglia: lo è anche suo fratello Eliano, intervistato questa mattina dal Corriere dello Sport. Anche lui, come Tijji qualche giorno fa e suo padre Martin ancora prima, ha confermato che il fratello è in trattativa per il rinnovo di contratto e che le sue intenzioni in merito sono molto ma molto chiare.

“Se resterà a lungo in rossonero? Penso proprio di sì“, ha risposto Eliano. Che quindi conferma quanto raccontato nelle ultime settimane. “So che sta già parlando di rinnovo con la società, anche se non so a che punto siano“, ha aggiunto il fratello di Tijjani. I contatti fra le parti sono iniziati da poco e quindi c’è ancora tanto lavoro da fare per arrivare ad un accordo. Stando alle indiscrezioni, il Milan sarebbe intenzionato a proporgli un contratto in stile Gabbia, e quindi ingaggio raddoppiato (4 milioni circa) e scadenza 2030. L’idea del club è di far scattare il nuovo accordo a luglio, così da coprire la totalità dei successivi due anni (l’attuale contratto scade nel 2028). La volontà di Reijnders è piuttosto chiara ormai: è legatissimo al Milan e alla città di Milano, dove tra l’altro è nato anche il suo primogenito, ed è disposto a restare ancora a lungo. “Almeno fino alla trentina“, ha detto in un’intervista qualche giorno fa.