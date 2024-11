Novità Bennacer: così cambia tutto sul mercato

Le ultime novità legate a Ismael Bennacer, alle prese con un infortunio al polpaccio che lo ha fermato già ad inizio stagione

La stagione di Ismael Bennacer era iniziata con una maglia da titolare nel match d’esordio contro il Torino. Un’ora di gioco per l’algerino, che poi non ha più visto il campo. La settimana successiva, infatti, solo panchina contro il Parma, poi out dai convocati contro la Lazio.

Dietro alla doppia esclusione c’era ovviamente il calciomercato, con il Diavolo che ha provato fino alla fine a cedere il calciatore. Ad inizio estate si aspettava una proposta concreta dall’Arabia Saudita, mai arrivata. Alla fine si è provato a venderlo in Spagna, all’Atletico Madrid, e soprattutto in Francia, al Marsiglia. Non si è però trovato la quadra e Bennacer è rimasto in rossonero, con l’obiettivo di essere il primo cambio a Tijjani Reijnders e Youssouf Fofana. Ma alla prima chiamata in nazionale ha subito il brutto infortunio che ha rovinato completamente i piani del Milan.

Lo stop per l’algerino è stato davvero pesante, con la severa lesione del muscolo gemello mediale del polpaccio destro. Tre mesi fuori e Diavolo nei guai. In queste settimane così si è parlato tanto della possibilità del Milan di intervenire sul mercato a gennaio, per mettere chiaramente le mani su un nuovo centrocampista. Sono dunque venuti fuori i nomi di Frendrup del Genoa e soprattuto di Belahyane del Verona.

Infortunio Bennacer: il punto della situazione

L’idea del Milan è davvero quella d allungare la rosa con un altro mediano. Sperare di riavere presto al 100% Ismael Bennacer potrebbe essere rischioso. Ma è un rischio, che però, il Diavolo potrebbe decidere di correre.

Sarà il mese di dicembre a dirci davvero cosa il Milan avrà intenzione di fare. Tutto chiaramente dipenderà dalle condizioni dell’algerino, che oggi, come testimoniano le immagini postate su Instagram, si trova in Qatar, nella clinica specializzata ‘Aspetar’, dove sta continuando con la riatletizzazione. Tutto sembra davvero procedere per il verso giusto. Dopo questa fase, Bennacer sarà a Milanello per l’ultimo step, che lo porterà poi a unirsi al gruppo. Il Diavolo non affretterà di certo i tempi per evitare nuove ricadute. Così Bennacer dovrebbe essere abile e arruolabile dalla seconda metà di gennaio. Alla fine, dunque, potrebbe davvero essere l’ex Empoli il nuovo acquisto per Paulo Fonseca