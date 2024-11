Ora è caso Schumacher, annuncio e mondo della F1 scosso

Ralf Schumacher al centro di un attacco inatteso da parte del padre di Checo Perez: ecco cosa è successo.

Da tempo si parla del futuro di Sergio Perez, nonostante un contratto rinnovato con Red Bull che scadrà a fine 2026. Il suo rendimento deludente ha fatto riflettere la scuderia su un eventuale cambiamento e, ovviamente, non sono mancate le critiche nei suoi confronti per i risultati scadenti.

La stagione del pilota messicano era iniziata bene: quattro podi nei primi cinque gran premi, sempre in top 5 nei primi sei. Una partenza promettente. Poi c’è stato un calo che lo ha portato a non salire più sul podio. Nei quindici GP successivi il suo miglior piazzamento è stato il sesto posto ottenuto a Zandvoort (Paesi Bassi). Vero che la stessa Red Bull ha avuto un calo nella seconda metà del campionato, con McLaren e Ferrari che sono molto cresciute, però il 34enne di Guadalajara è stato troppo lontano dal suo compagno di squadra Max Verstappen. E anche a causa dei suoi risultati negativi la scuderia ha perso il primo posto nella classifica costruttori, dove oggi è terza.

F1, Ralf Schumacher attaccato da Perez senior

Tra coloro che si sono espressi in maniera un po’ critica nei confronti di Perez c’è anche Ralf Schumacher, che lavora per Sky Sport Deutschland. L’ex pilota di F1 ha anche ammesso che dare un’occasione al giovane Franco Colapinto, legato contrattualmente alla Williams ma senza sedile per il 2025, sarebbe una buona mossa per la Red Bull. Nonostante tanti rumors sul possibile licenziamento, Checo rimane al suo posto per il momento. Anche perché cacciarlo potrebbe costare una onerosissima buonuscita alla scuderia di Milton Keynes.

Antonio Perez, padre di Sergio, ha parlato a ESPN Racing e ha rilasciato delle dichiarazioni pesanti contro Ralf: “C’è un ex pilota di F1, oggi giornalista, che prima ha dichiarato che sicuramente Checo sarebbe rimasto fuori dalla Red Bull e che la settimana dopo ha fatto coming out. Non so, forse era innamorato di Checo. Ci sono tante cose strane che succedono, ora nessuno capisce più se è un giornalista, una donna, un uomo, visto quello che ha detto sua moglie di lui. Checo rimarrà in Red Bull nei prossimi due anni“.

Perez senior è stato accusato di omofobia per come si espresso su Schumacher, che poco tempo fa ha annunciato di essere omosessuale e ha anche mostrato la foto con il suo compagno. Sicuramente avrebbe potuto esprimersi in modo differente, è stato fuori luogo tirare in mezzo i gusti sessuali dell’ex pilota e fare la battura sul presunto innamoramento nei confronti del figlio.