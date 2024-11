Scelta a sorpresa in Serie A, panchina a De Rossi: torna subito

De Rossi potrebbe tornare in panchina nei prossimi mesi: per l’ex centrocampista può aprirsi una grande opportunità

In casa Roma è successo di tutto in questi primi tre mesi della nuova stagione. Daniele De Rossi, subentrato a Mourinho a fine gennaio (in seguito all’ennesima sconfitta contro il Milan a San Siro), aveva fatto un lavoro straordinario. Fra i grandi traguardi raggiunti coi giallorossi, che vivevano un’annata di grande crisi, anche la semifinale di Europa League superando, ai quarti, proprio i rossoneri di Stefano Pioli in scioltezza e con una grande prova tattica.

Per questo motivo, la proprietà lo aveva premiato con un nuovo contratto a giugno di tre anni a 3 milioni. Un accordo importante che avrebbe dovuto mettere le basi di un nuovo ambizioso ed entusiasmante progetto. Intenzioni confermate anche sul mercato: la Roma è fra le squadre che ha investito di più, e la società ha accontentato le richieste dello stesso De Rossi con acquisti di grande livello. A quanto pare però qualcosa è andato storto: dopo sole 4 partite di campionato, la Roma, come un fulmine a ciel sereno, ha scelto di esonerarlo. Al suo posto Ivan Juric, che è durato soltanto poche partite in più: 12. Anche lui esonerato.

Nuova panchina per De Rossi: che occasione

La decisione prima della sosta: al suo posto Claudio Ranieri, che ha detto sì alla sua Roma nonostante l’annuncio del ritiro alla fine della scorsa stagione dopo la fine dell’esperienza col Cagliari. Alla sua squadra del cuore però non poteva dire di no: è la terza che allenerà la squadra giallorossa. E De Rossi? In molti si aspettavano un suo ritorno, invece i Friedkin hanno preso altre decisioni.

L’ex centrocampista resterà quindi fermo ma con un contratto importante per i prossimi tre anni. Questo gli consentirà di pensare con grande calma al suo futuro. Se si dovessero presentare delle occasioni interessanti, De Rossi le coglierà al volo. Non è da escludere anche l’estero, che potrebbe essere la strada giusta anche per il suo percorso di crescita, come ha deciso di fare il suo amico De Zerbi. Occhio però alle panchine italiane che potrebbero liberarsi in questa stagione o, più probabile, nella prossima. Dopo un ottimo inizio di stagione, il Torino è tornato in difficoltà e Paolo Vanoli, che l’anno scorso ha riportato in A il Venezia, è stato messo in discussione. La piazza granata potrebbe diventare un’opportunità interessante per De Rossi il prossimo anno, ma da qui ai prossimi mesi può succedere davvero di tutto. Daniele merita un progetto serio perché ha dimostrato ampiamente di essere un grande allenatore.