Una cessione e due nuovi acquisti: le possibili mosse del Milan per il centrocampo

Il Milan è al lavoro per il mercato di gennaio e non solo: la possibile strategia dei rossoneri per il centrocampo

Il mercato di gennaio è molto vicino e il Milan è fra le squadre che avrebbe bisogno di intervento. La rosa è palesemente incompleta. In diversi reparti i rossoneri sono a corto di uomini, ma la questione va oltre i numeri. In estate la dirigenza ha fatto evidenti errori di valutazione tecnica in merito ad alcuni calciatori, come ad esempio l’aver regalato Daniel Maldini al Monza, un giocatore che avrebbe fatto parecchio comodo a Paulo Fonseca.

Sicuramente più di Loftus-Cheek, uno di quelli che sta facendo più fatica ad adattarsi alle richieste dell’allenatore. L’impegno c’è e Fonseca lo riconosce, ma è un problema di caratteristiche: l’inglese dovrebbe fare un grosso lavoro per cambiare radicalmente il suo modo di giocare, qualche passo avanti lo ha fatto ma c’è ancora tanto da fare. Non è un problema di posizione, come pensano in molti, ma di interpretazione. Se a gennaio dovessero arrivare offerte interessanti per lui, magari dalla Premier League, si potrebbe pensare anche ad una cessione. In questo modo il Milan avrebbe liquidità per operare in entrata: da questo punto di vista, il club sembra avere le idee piuttosto chiare.

Da Belahyane a Ricci, la strategia del Milan per il centrocampo

Ibrahimovic qualche giorno fa è stato piuttosto chiaro: i dirigenti sono convinti che alla squadra non servano rinforzi. Nel frattempo però continuano ad arrivare indiscrezioni in merito ad un interessamento per alcuni centrocampisti, che possono diventare obiettivi concreti fra gennaio e giugno prossimo. La strategia dei rossoneri potrebbe essere la seguente.

Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, il Milan è seriamente interessato a Belahyane dell’Hellas Verona. Classe 2004, è fra i giocatori che più si sono messi in mostra nel campionato di Serie A in questi primi mesi della nuova stagione. Una grande intuizione di Sogliano, direttore sportivo dei gialloblu, che è riuscito ad assemblare un’ottima rosa senza grosse disponibilità economica. Lui però non è solo: sul taccuino di Moncada ci sono anche Cardoso del Real Betis, obiettivo anche in estate, e Frendrup del Genoa. Uno di loro tre potrebbe essere il nuovo acquisto di gennaio, anche se tutto dipende anche dalle condizioni di Bennacer, pronto al rientro proprio ad inizio 2025. Per quanto riguarda giugno, invece, l’obiettivo è solo uno: Samuele Ricci, col quale sono già avviati i contatti per provare ad anticipare la concorrenza.