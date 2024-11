Fonseca ha scelto, lo ha fatto fuori: non giocherà contro la Juve

Paulo Fonseca prende la sua decisione, il calciatore non giocherà contro la Juventus: si accomoda in panchina

Nella giornata di domani, sabato 23 novembre, riprenderà il campionato di Serie A dopo la sosta per le nazionali. Tra i match, validi per la 13ma giornata di campionato, spicca un interessantissimo Milan-Juventus, allo stadio ‘San Siro’, in un insolito orario (18:00) per motivi di ordine pubblico. Le due squadre, dopo il rientro di tutti i nazionali, si stanno preparando al meglio per questa sfida.

In particolar modo Paulo Fonseca che, dopo il pareggio-beffa in quel di Cagliari, vuole ritornare quanto prima alla vittoria. Magari sperando in una prestazione da urlo dei suoi come quella fatta contro il Real Madrid in Champions League. Tanto è vero che, proprio nelle ultime ore, pare che il manager portoghese abbia deciso di sciogliere completamente le riserve.

Ovviamente per quanto riguarda la formazione. L’11 ideale, nella sua testa, già c’è. A meno di clamorosi colpi di scena dell’ultimo minuto Fonseca dovrebbe far partire dalla panchina uno dei calciatori che non ha reso al massimo nella trasferta sarda, tanto da essere uno dei peggiori in campo nell’ultima giornata.

Milan, Fonseca prende la sua decisione: partirà dalla panchina

Uno dei problemi, in questa prima parte di stagione, del Milan non può altro che essere la difesa. La stessa che subisce gol con una certa semplicità che fa preoccupare (non poco) i propri sostenitori. Miglioramenti, fino a questo momento, i tifosi non ne hanno visti. Anzi, decisamente il contrario dal passaggio Pioli-Fonseca. L’obiettivo dell’allenatore è riuscire a trovare la giusta coppia di centrali che possono dare sicurezza a Maignan ed al resto della squadra.

Contro la Juventus, infatti, potrebbe non giocare Strahinja Pavlovic. Di rientro dagli impegni con la sua Serbia, il nuovo acquisto estivo sta deludendo le aspettative. Si tratta, però, di una semplice tattica visto che Fonseca vuole approfittare del fatto che nel match di San Siro non ci sarà Dusan Vlahovic. Il serbo, in Nations League, ha riportato un problema muscolare che lo farà stare fuori per un po’ di tempo.

Al suo posto Fonseca è intenzionato a lanciare, dal primo minuto, Fikayo Tomori. Al centrale inglese il duro compito di marcare la sorpresa Timothy Weah che bene sta facendo in una posizione, per lui, del tutto insolita. Secondo quanto riportato dal quotidiano la “Gazzetta dello Sport”, però, resta ancora da capire chi potrà affiancare l’ex Chelsea. La “lotta” vede come protagonisti Matteo Gabbia e Malick Thiaw, con quest’ultimo leggermente favorito per un posto da titolare.