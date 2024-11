Leclerc-Hamilton, è già duello: i tifosi non credono alle proprie orecchie

Leclerc è pronto a sfidare Hamilton con la Ferrari: sarà davvero interessante seguire il confronto tra loro nel 2025.

L’anno prossimo ci saranno alcuni cambiamenti nella griglia della F1 e quello più interessante è indubbiamente il passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari. Tutti gli appassionati vogliono vedere cosa riuscirà a fare il sette volte campione del mondo al volante della Rossa.

Il trasferimento del pilota inglese nella scuderia di Maranello è forse uno dei più clamorosi di sempre, anche perché è avvenuto in maniera totalmente inaspettata. Aveva un contratto con Mercedes fino al 2025 e nessuno pensava che avrebbe esercitato la clausola per liberarsi anticipatamente e firmare con un altro team. Aveva rinnovato il 31 agosto 2023, quindi non si poteva pensare che il 1° febbraio 2024 ci sarebbe stato il comunicato ufficiale del suo passaggio alla Ferrari, dove andrà ad affiancare Charles Leclerc.

Ferrari F1, Leclerc attende Hamilton in rosso

L’arrivo di Hamilton nel box sarà uno stimolo ulteriore per Leclerc, probabilmente chiamato a fare un salto di qualità per evitare che il nuovo compagno di squadra diventi il numero 1. Corre con la scuderia dal 2019 e vuole essere colui che riporterà il titolo piloti F1 a Maranello. L’ultimo trionfo è datato 2007, quando Kimi Raikkonen ebbe la meglio proprio su Lewis e su Fernando Alonso, allora compagni di squadra in McLaren.

Il pilota inglese vuole dimostrare di non essere sul viale del tramonto, come invece asserisce qualcuno, e il fatto di guidare per la Ferrari gli darà grande motivazione. Dopo tante stagioni in Mercedes, probabilmente aveva bisogno di un cambiamento in questa ultima fase della sua carriera. La sua grande esperienza può essere un valore aggiunto nel box rosso, alcune sue indicazioni tecniche potrebbero dare un grande aiuto nello sviluppo della nuova macchina.

Leclerc, intervistato dal quotidiano La Repubblica, ha spiegato il suo approccio in vista dell’approdo di Hamilton in rosso: “Non sono preoccupato. La vedo più come una opportunità per imparare da uno dei migliori di sempre e di confrontarmi con lui con la stessa macchina. Non sai mai se sono i limiti dell’auto a non consentirti di fare certe curve oppure se è lui ad essere particolarmente bravo. Nel 2025 avrò la risposta“.

Il confronto con Lewis motiva molto Charles, che vede come un’occasione la presenza di una leggenda della F1 nel team. Quando arrivò in Ferrari si ritrovò come compagno un quattro volte campione del mondo come Sebastian Vettel e non soffrì la pressione, ora è più maturo e non dovrebbe avere problemi neppure con Hamilton. Vedremo, sarà un duello da seguire.