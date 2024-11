Maignan beccato dalle telecamere: “Vendetta”, tifosi increduli

Maignan leader indiscusso anche della Francia: le immagini pubblicate sui social lo testimoniano, ecco il suo discorso

Domenica scorsa a San Siro si è giocata Italia–Francia, sfida valida per l’ultima giornata di Nations League e quindi il match finale della fase a gironi. Entrambe le squadre erano già qualificate: gli azzurri, grazie al precedente successo contro il Belgio, avevano staccato il pass per i quarti di finale, che si giocheranno a marzo. Contro i francesi bastava non perdere con due gol di scarto per chiudere il girone al primo posto, e invece…

E invece l’Italia è stata sconfitta per tre a uno. La squadra di Didier Deschamps, che era considerato a rischio nei giorni precedenti alla gara, si è imposta grazie alla doppietta di Adrien Rabiot, al ritorno in Italia dopo l’addio alla Juventus a giugno scorso a costo zero (ora al Marsiglia) e alla rete di Lucas Digne su calcio di punizione. Per gli azzurri il gol della bandiera è stato di Andrea Cambiaso, fra i più positivi dal post Europeo ad oggi. Nella formazione dei francesi non c’era Theo Hernandez per un problema al ginocchio (già ampiamente superato); c’era, invece, Mike Maignan, decisivo con una gran parate su Kean nel finale e con la sua leadership.

Maignan leader della Francia: il discorso prima di Italia-Francia

Nelle scorse ore la Francia ha pubblicato sui social un video dello spogliatoio prima della partita. Konaté, difensore del Liverpool e capitano per l’occasione, ha provato ad incitare i suoi insieme all’aiuto di… Maignan. Che, come al Milan, anche in Nazionale è uno dei leader. “Stiamo giocando per l’orgoglio, è una vendetta“, è la frase pronunciata dal portierone rossonero.

Nel match di andata, giocato a Parigi ad inizio settembre scorso, gli azzurri si erano imposti con lo stesso risultato di domenica: 3-1. Ecco perché Maignan ha parlato di vendetta: più della possibilità di raggiungere il primo posto in classifica nel girone, l’obiettivo dei francesi era quello di prendersi la rivincita dopo quanto accaduto all’andata.

E la risposta è stata decisamente positiva: la Francia, probabilmente la Nazionale più forte al mondo, almeno dal punto di vista della possibilità di scelta, ha vinto la partita in scioltezza e sfruttando le palle inattive, una delle situazioni che la squadra di Luciano Spalletti soffre di più. Le immagini pubblicate dalla Nazionale francese confermano quanto Maignan sia un leader dello spogliatoio: nonostante la presenta di senatori e di giocatori di primissimo livello, è lui a prendere la parola, anche senza fascia. Personalità.