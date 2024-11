Salta Milan-Juve, l’annuncio di Fonseca

Fonseca in conferenza stampa ha annunciato l’assenza di un calciatore per la partita contro la Juventus di domani

Il Milan torna in campo domani dopo la sosta per affrontare la Juventus in campionato. Si tratta di una sfida molto importante per il percorso dei rossoneri in Serie A: l’obiettivo è rientrare il prima possibile nella corsa Scudetto, ma per farlo non sono più ammessi passi passi come accaduto troppe volte in questi primi tre mesi della nuova stagione. Paulo Fonseca lo sa benissimo e per questo ha lavorato duramente in questi giorni a Milanello.

La buona notizia è che il tecnico portoghese ha avuto a disposizione quasi tutta la rosa già durante questa settimana. Inoltre, è stato recuperato anche Matteo Gabbia, che sarà convocato per la sfida di domani contro la Juventus. Nessun problema anche per Theo Hernandez, che non aveva giocato contro l’Italia a San Siro domenica scorsa per una botta al ginocchio: tutto già superato. Tutto superato anche per Alvaro Morata, che aveva saltato la sfida di Cagliari per un trauma cranico: in queste due settimane ha anche giocato 75′ con la maglia della Spagna, segnale evidente che la questione è ormai alle spalle. Insomma, solo buone notizie per Fonseca, che però dovrà fare a meno ancora di un giocatore (oltre ai lungo degenti Florenzi e Bennacer).

Milan-Juve, Fonseca annuncia un’assenza: non ci sarà

Fonseca ha parlato poco fa in conferenza stampa e ha confermato che Luka Jovic non ha ancora recuperato dal suo infortunio (anche se è stato convocato dalla Serbia per allenarsi lì col consenso del Milan). L’ex Fiorentina, quindi, non sarà convocato per la partita di domani: al suo posto ancora Francesco Camarda, che era addirittura partito dal primo minuto a Cagliari.

La questione Jovic continua quindi a tenere banco in casa rossonera. La sua estate è stata molto particolare: prima il rinnovo di contratto (mai annunciato ufficialmente dal Milan), la maglia numero nove (lasciata libera da Giroud e anche da Morata) poi il tentativo di cessione negli ultimi giorni dell’estate. Alla fine per l’attaccante è rimasto e, dopo la titolarità col Torino alla prima giornata di campionato e pochi altri minuti nelle successive partite, non ha più visto il campo. Ha contribuito a questo anche il buon impatto di Abraham e la crescita di Camarda, al quale Fonseca ha voluto dare spazio quando ne ha avuto l’occasione (in Champions League col Club Brugge e col Cagliari, da titolare, in Serie A). A meno di novità, Jovic lascerà il Milan nel mese di gennaio: Torino e altre italiane hanno già mostrato interesse.